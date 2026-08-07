बारिश में घर पर हो रहे हैं बोर? परिवार और बच्चों के साथ खेलें ये 5 बोर्ड गेम्स

बारिश की रिमझिम फुहारें और ठंडी हवा मौसम को तो खुशनुमा बना देती हैं, लेकिन लगातार घर में रहने से बोरियत भी होने लगती है. खासकर जब बच्चे बाहर खेलने की जिद करें और बारिश के कारण बाहर निकलना मुश्किल हो जाए. ऐसे समय में परिवार के साथ घर के अंदर खेले जाने वाले मजेदार गेम्स न सिर्फ आपका मनोरंजन करेंगे, बल्कि अपनों के साथ क्वालिटी टाइम बिताने का मौका भी देंगे. चलिए आपको बताते हैं कुछ ऐसे इंडोर गेम्स, जो बारिश के दिन को यादगार बना सकते हैं.

बारिश में घर पर खेलें ये गेम्स

बरसात के सुहाने मौसम में बोरियत दूर करने के लिए परिवार और बच्चों के साथ लूडो और शतरंज जैसे बेहतरीन बोर्ड गेम्स खेल सकते हैं. ये खेल आपका मनोरंजन करेंगे और आपसी रिश्ता मजबूत बनाएंगे.

लूडो

लूडो लगभग हर भारतीय घर में रहती है. यह खेल बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को पसंद आता है. इसमें किस्मत और रणनीति दोनों का इस्तेमाल होता है, जिससे खेल और भी रोमांचक बन जाता है. इसे पूरा परिवार एक साथ मिलकर आसानी से खेल सकता है.

कैरम

अगर आप परिवार के साथ कुछ अलग खेलना चाहते हैं, तो कैरम एक शानदार विकल्प है. यह खेल एकाग्रता बढ़ाने के साथ-साथ हाथों के बेहतर तालमेल को भी विकसित करता है. बारिश की शाम को कैरम बोर्ड के आसपास बैठकर खूब मजा लिया जा सकता है.

चेस (शतरंज)

शतरंज दिमागी कसरत के लिए सबसे बेहतरीन खेलों में से एक माना जाता है. यह बच्चों की सोचने-समझने की क्षमता और समस्या सुलझाने के कौशल को मजबूत बनाता है. परिवार के सदस्य आपस में मुकाबला कर सकते हैं और नए दांव-पेंच सीख सकते हैं.

स्क्रैबल

अगर आप मनोरंजन के साथ कुछ नया सीखना चाहते हैं, तो स्क्रैबल खेलें. यह शब्दों का खेल है जो बच्चों की शब्दावली बढ़ाने और भाषा कौशल को बेहतर बनाने में मदद करता है.

मोनोपोली

मोनोपोली एक ऐसा बोर्ड गेम है, जिसमें खिलाड़ी खरीद-बिक्री और निवेश की रणनीति सीखते हैं. यह गेम बच्चों को पैसों के प्रबंधन की बुनियादी समझ भी देता है और कई घंटों तक मनोरंजन बनाए रखता है.

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