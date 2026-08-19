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'किसी निर्दोष को क्यों फंसाएगी पुलिस'; IPS आशुतोष मिश्रा की मां की मौत के मामले में SP प्राची सिंह ने दी अपडेट

IPS अधिकारी आशुतोष मिश्रा की मां की संदिग्ध मौत और कथित लूट मामले में SP प्राची सिंह ने कहा है कि FIR में दर्ज अधिकांश जेवरात अभी बरामद नहीं हुए हैं. पोस्टमार्टम में मौत का कारण स्पष्ट नहीं हुआ, जबकि पुलिस की कई टीमें जांच में लगी हैं.

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'किसी निर्दोष को क्यों फंसाएगी पुलिस'; IPS आशुतोष मिश्रा की मां की मौत के मामले में SP प्राची सिंह ने दी अपडेट
IPS आशुतोष मिश्रा की मां की मौत मामला: FIR में बताए गए जेवरात अब तक बरामद नहीं, बोलीं SP प्राची सिंह
अंबेडकरनगर:

अंबेडकरनगर जिले के मालीपुर थाना क्षेत्र में IPS अधिकारी आशुतोष मिश्रा की मां की संदिग्ध मौत और कथित लूट के मामले में पुलिस ने जांच तेज कर दी है. इस बीच जिला पुलिस अधीक्षक प्राची सिंह ने मामले को लेकर स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा है कि सोशल मीडिया पर कई तरह की भ्रामक जानकारियां प्रसारित की जा रही हैं. उन्होंने बताया कि एफआईआर में जिन जेवरात और सामान का उल्लेख किया गया है, उनकी बरामदगी अभी नहीं हुई है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है, इसलिए बिसरा सुरक्षित रखकर जांच के लिए भेजा गया है. पुलिस की कई टीमें मामले की जांच में जुटी हुई हैं.

16 अगस्त को मिला था शव

पुलिस के अनुसार 16 अगस्त को मालीपुर थाना क्षेत्र के रूढ़ा गांव में IPS अधिकारी आशुतोष मिश्रा की मां का शव घर के अंदर संदिग्ध परिस्थितियों में मिला था. घटना के बाद आशुतोष मिश्रा की तहरीर पर हत्या और लूट का मुकदमा दर्ज किया गया. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने कई टीमों का गठन कर जांच शुरू कर दी.

सोशल मीडिया पर चल रही खबरों पर SP का बयान

जिला पुलिस अधीक्षक प्राची सिंह ने कहा कि पिछले दो दिनों में कुछ मीडिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह जानकारी प्रसारित की गई कि मामले से संबंधित सामान पुलिस ने बरामद कर लिया है. उन्होंने स्पष्ट किया कि यह जानकारी सही नहीं है. SP प्राची सिंह ने कहा, "जो भी सामान एफआईआर में लिखकर दिया गया है, वह अभी बरामद होना शेष है." उन्होंने बताया कि मौके से केवल तुलसी की माला और पीली धातु की कीलनुमा कुछ वस्तुएं मिली थीं, जिन्हें परिवार को सौंप दिया गया है.

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नहीं हुआ मौत का कारण स्पष्ट

पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण स्पष्ट रूप से सामने नहीं आया है. उन्होंने कहा कि आगे की वैज्ञानिक जांच के लिए बिसरा सुरक्षित रखकर प्रयोगशाला भेज दिया गया है. रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारणों को लेकर अधिक स्पष्ट जानकारी मिल सकेगी.

कई टीमें कर रहीं जांच

मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस की कई टीमों को जांच में लगाया गया है. SP ने बताया कि विभिन्न लोगों से पूछताछ की जा रही है और पूरे प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग भी कराई जा रही है, ताकि जांच पूरी तरह पारदर्शी और निष्पक्ष बनी रहे.

"किसी निर्दोष को क्यों फंसाएगी पुलिस"

जांच को लेकर उठ रहे सवालों पर एसपी प्राची सिंह ने कहा कि पुलिस पूरी निष्पक्षता के साथ काम कर रही है. उन्होंने कहा, "पुलिस किसी निर्दोष व्यक्ति को क्यों फंसाएगी. मामले की निष्पक्ष, पारदर्शी और गहन जांच की जा रही है." उन्होंने भरोसा दिलाया कि जांच के दौरान सामने आने वाले सभी तथ्यों और वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

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