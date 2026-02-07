भारत-पाकिस्तान मैच से पहले लगातार चर्चाओं में रहे उस्मान तारिक के बॉलिंग एक्शन को लेकर विश्व क्रिकेट के कई दिग्गज खिलाड़ियों ने अपनी राय दी है.

सौरव गांगुली

"कुछ भी मुश्किल नहीं है, वह (तारिक) एक ऑफ़-स्पिनर है और वह बस रुककर बॉलिंग करता है. वह एक ज़बरदस्त ऑफ़-स्पिनर है और इंडिया उसे अच्छे से खेलेगा. "

सुनील गावस्कर

"बॉलर के रुकने और बॉल डालने के खिलाफ कोई कानून नहीं है, ठीक वैसे ही जैसे बैटर से यह कहने का कोई कानून नहीं है कि बॉलर के बॉल डालने से पहले आप हिल नहीं सकते, मेरा मतलब है की ये आप जानते हैं की ये ऐसे लोगों के कमेंट्स हैं जो असल में खेल के नियम नहीं जानते."

आर. अश्विन

"अगर तारिक गेंद डालने से पहले रुकता है, तो बैटर को हटने का अधिकार है. बैटर कह सकता है, ‘मुझे नहीं पता कि बॉल कब आएगी, इसलिए मैं हट गया.'

पाकिस्तान के पूर्व स्पिनर तौसीफ अहमद



"मैंने तारिक के साथ पहले भी काम किया है और मुझे लगता है कि वह बहुत इंटेलिजेंट बॉलर है. उसकी खूबी बैटर को पढ़ने में है. वह हमेशा दो कदम आगे रहता है, जो एक स्पिन बॉलर में एक बड़ी खूबी है."

अबतक उस्मान ने केवल 4 मैच ही खेले हैं. उन्होंने 5.53 की इकोनॉमी रेट से कुल 11 विकेट लिए हैं. उस्मान हर 8 बॉल बाद टी20 इंटरनेशनल में फिलहाल विकेट ले रहे हैं. ओवरऑल उस्मान ने 42 टी-20 मैच में कुल 70 विकेट लिए हैं जिसमें उनका इकोनॉमी रेट 6.79 का रहा है.