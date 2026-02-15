



Maha Shivaratri 2026 LIVE: भगवान शिव की पूजा के लिए सबसे उत्तम मानी जाने वाली जिस महाशिवरात्रि का भोले के भक्त पूरे साल इंतजार करते हैं, वह आज फाल्गुन मास के कृष्णपक्ष की चतुर्दशी तिथि यानि 15 फरवरी 2026, रविवार के दिन मनाई जा रही है। हिंदू मान्यता के अनुसार किसी भी पर्व या देवता से जुड़ी पूजा को शुभ मुहूर्त में किया जाए तो वह शीघ्र ही सफल और फलदायी होती है। जिस ​महाशिवरात्रि की पूजा से व्यक्ति को जीवन के सातों सुख प्राप्त होते हैं और भोले की कृपा से कोई कष्ट नहीं रहता है, आइए उसके जल चढ़ाने और चार प्रहर की पूजा का शुभ मुहूर्त जानते हैं —

महाशिवरात्रि पर महादेव को जल चढ़ाने का शुभ मुहूर्त

जलाभिषेक का पहला शुभ मुहूर्त : प्रात:काल 08:24 से 09:48 बजे तक

जलाभिषेक का दूसरा शुभ मुहूर्त : प्रात:काल 09:48 से लेकर 11:11 बजे तक

जलाभिषेक का तीसरा शुभ मुहूर्त : प्रात:काल 11:11 से लेकर दोपहर 12:35 बजे तक

जलाभिषेक का चौथा शुभ मुहूर्त : सायंकाल 06:11 से 07:47 बजे तक

महाशिवरात्रि पर चार प्रहर की पूजा का शुभ मुहूर्त

महाशिवरात्रि पर प्रथम प्रहर पूजा का समय - सायंकाल 06:01 से रात्रि में 09:09 बजे तक

महाशिवरात्रि पर द्वितीय प्रहर पूजा का समय - रात्रि में 09:09 से लेकर 16 फरवरी 2026 को 00:17 बजे तक

महाशिवरात्रि पर तृतीय प्रहर पूजा का समय - 16 फरवरी 2026 को पूर्वाहन 00:17 से लेकर 03:25 बजे तक

महाशिवरात्रि पर चतुर्थ प्रहर पूजा का समय - 16 फरवरी 2026 को पूर्वाह्न 03:25 से लेकर प्रात: 06:33 बजे तक

महाशिवरात्रि निशीथ काल की पूजा का समय: 15 फरवरी 2026 की रात्रि 11:52 से लेकर 16 फरवरी 2026 को पूर्वाह्न 12:42 बजे तक

महाशिवरात्रि के पारण का समय: 16 फरवरी 2026 को प्रात:काल 06:33 से लेकर 03:10 बजे तक