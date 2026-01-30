न्यूट्रिशन क्या है? जानिए अच्छी सेहत और लंबी उम्र का असली राज

Nutrition: हेल्दी और फिट रहने के लिए जरूरी है कि आप अपने खानपान का खास ख्याल रखें. इसलिए एक्सपर्ट भी अपनी डाइट में न्यूट्रिशन से भरपूर चीजों का सेवन करने की सलाह देते हैं. ताकि आपके शरीर में किसी भी तरह के पोषक तत्वों की कमी न हों. तो चलिए जानते हैं कि न्यूट्रिशन आखिर है क्या और ये आपकी सेहत के लिए कैसे और क्यों जरूरी है. इसके साथ ही आपको किन चीजों का सेवन करना चाहिए जिससे आप खुद को हेल्दी और फिट रख सकें.

पोषण क्या है? (What Is Nutrition)

पोषण का मतलब है, ऐसा भोजन करना जो शरीर को सही तरीके से काम करने के लिए जरूरी तत्व दे. सबसे आसान शब्दों में कहें तो पोषण एक संतुलित और नियमित आहार लेने की प्रक्रिया है. अच्छा पोषण हमारे शरीर को ऊर्जा देता है और हमें रोजमर्रा के काम करने लायक बनाता है. हम जो खाना रोज खाते हैं, उससे मिलने वाले पोषक तत्व हमारे दिमाग, मांसपेशियों, हड्डियों, नसों, त्वचा, रक्त संचार और रोग प्रतिरोधक क्षमता को स्वस्थ रखते हैं. सही पोषण से दिल की बीमारी, डायबिटीज, कैंसर और ऑस्टियोपोरोसिस जैसी गंभीर बीमारियों से बचाव में भी मदद मिलती है.

भोजन में पाए जाने वाले पोषक तत्वों को मुख्य रूप से दो भागों में बाँटा जाता है- मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स.

मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा (फैट) शामिल हैं. ये शरीर को कैलोरी के रूप में ऊर्जा देते हैं और मांसपेशियों व टिश्यू के निर्माण में मदद करते हैं. वहीं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में विटामिन और मिनरल्स आते हैं. इन्हें चार भागों में बाँटा जाता है- पानी में घुलने वाले विटामिन, फैट में घुलने वाले विटामिन, मुख्य खनिज और सूक्ष्म खनिज. ये कम मात्रा में जरूरी होते हैं, लेकिन शरीर के सही कामकाज के लिए बहुत अहम हैं.

कौन-सा भोजन हेल्दी माना जाता है? (What foods are healthy?)

अच्छी सेहत के लिए वैज्ञानिक भी प्लांट बेस्ट फूड लेने की सलाह देते हैं, जैसे मेडिटेरेनियन, DASH और MIND डाइट. ऐसी डाइट से दिल की बीमारी, कैंसर और दूसरी पुरानी बीमारियों का खतरा कम होता है. प्लांट बेस्ड फूड में तरह-तरह के फल, सब्जियाँ, दालें और अनाज शामिल होते हैं, जिनसे कई स्वादिष्ट और सेहतमंद रेसिपी बनाई जा सकती हैं.

इन आहारों में कुछ फूड आइटम्स “सुपरफूड” माने जाते हैं, क्योंकि इनमें पोषण बहुत ज़्यादा होता है. इन्हें रोज या जितना हो सके उतनी बार खाना चाहिए.

बेरीज फाइबर से भरपूर होती हैं, नेचुरल रूप से मीठी होती हैं और इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो बीमारियों से लड़ने में मदद करते हैं.

फैटी फिश जैसे सैल्मन और सार्डिन प्रोटीन और ओमेगा-3 फैटी एसिड का अच्छा स्रोत हैं, जो दिल को हेल्दी रखते हैं.

ये भी पढ़ें: बाहर निकले पेट को करना है अंदर, तो सुबह खाली पेट पानी में मिलाकर पी लें ये एक चीज

हरी पत्तेदार सब्जियाँ विटामिन A, C, कैल्शियम और सूजन कम करने वाले तत्वों से भरपूर होती हैं.

मेवे (नट्स) जैसे बादाम और अखरोट अच्छे फैट और प्रोटीन देते हैं, जो दिल की बीमारी का खतरा घटा सकते हैं.

ऑलिव ऑयल में विटामिन E और अच्छे फैट पाए जाते हैं, जो दिल के लिए फायदेमंद होते हैं.

साबुत अनाज में फाइबर, विटामिन और मिनरल्स से भरपूर होते हैं और कोलेस्ट्रॉल कम करने में मदद करते हैं.

दही कैल्शियम, प्रोटीन और अच्छे बैक्टीरिया देता है, जो पाचन और इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाते हैं.

क्रूसीफेरस सब्जियाँ जैसे ब्रोकली और पत्तागोभी कैंसर से बचाव में सहायक मानी जाती हैं.

दालें और बीन्स फाइबर, फोलेट और प्रोटीन का बेहतरीन स्रोत हैं और दिल की सेहत के लिए बहुत अच्छी हैं.

इस तरह, बैलेंस और पौष्टिक आहार अपनाकर हम लंबे समय तक हेल्दी और एक्टिव रह सकते हैं.

History of Samosa- Swaad Ka Safar | समोसे का इतिहास | जानें ईरान से भारत कैसे पहुंचा समोसा

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)