52 में भी लुक्स में हीरोइनों को टक्कर दे रहीं मलाइका अरोड़ा, बाथरोब मिरर सेल्फी देख फैन्स हार बैठे दिल

मलाइका अरोड़ा ने सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें पोस्ट कर फैन्स को हैरान कर दिया. उनका लुक इतना अलग था कि फैन्स भी हैरान रह गए.

Read Time: 2 mins
मलाइका अरोड़ा ने बदल लिया लुक!
नई दिल्ली:

बॉलीवुड एक्ट्रेस, डांसर और सोशल मीडिया पर हमेशा चर्चा में रहने वालीं मलाइका अरोड़ा ने सोशल मीडिया पर अपनी कुछ तस्वीरों से फैन्स को फुल फेस्टिवल वाइब देती है. मलाइका ने एक दो नहीं बल्कि कई तस्वीरें शेयर कीं. इनके साथ कैप्शन में उन्होंने लिखा,डिसेम्बरिंग. यानी कि वो दिखाना चाहती थीं कि अब तक उनका दिसंबर कैसा बीता है. इस बीच एक तस्वीर दिख गई जिसे देख फैन्स हैरान ही रह गए. दरअसल इस तस्वीर में मलाइका कुछ ज्यादा ही अलग दिख रही थीं. बल्कि एक लुक में तो शायद आप उन्हें पहचान ही ना पाएं.

मलाइका ने कराई लिप सर्जरी?

दूसरी तस्वीरों में तो मलाइका नॉर्मल ही लग रही थीं लेकिन व्हाइट बाथरोब पहने मिरर सेल्फी वाली तस्वीर में कुछ ज्यादा ही अलग दिख रही थीं. उनके लिप्स बिल्कुल अलग थे. ऐसा भी हो सकता है कि लिपस्टिक के शेड की वजह से उनके होंठ थोड़े बदले हुए नजर आ रहे हों लेकिन जो भी भी ये तस्वीर बड़ी ही हॉलीवुड वाइब वाली थी. मलाइका ने इस पोस्ट पर कमेंट्स ऑफ किए हुए थे. नहीं तो अब तक इस पोस्ट पर कमेंट्स की बाढ़ आ गई होगी.

वर्कफ्रंट पर क्या है सीन ?

काम के मोर्चे पर अगर देखें तो मलाइका अरोड़ा को आखिरी बार आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना स्टारर थामा में एक स्पेशल अपीयरेंस में देखा गया था. इसके अलावा वो बतौर प्रोड्यूसर भी इंडस्ट्री में एक्टिव हैं. उन्होंने साल 2010 में दबंग, साल 2012 दबंग 2, 2015 में डॉली की डोली जैसी फिल्में बनाईं. इसके अलावा मलाइका अरोड़ा छोटे पर्दे पर भी एक्टिव रहती हैं.
 

