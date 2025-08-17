चेहरे को चमकदार बनाने के साथ मेकअप दिमाग पर भी डालता है पॉजिटिव असर, रिसर्च में खुलासा

Makeup and Mental Health: आजकल महिलाओं के साथ-साथ पुरुष भी मेकअप का इस्तेमाल अपने चेहरे को सुंदर बनाने के लिए करते हैं. मेकअप न केवल चेहरे की खूबसूरती बढ़ाता है, बल्कि यह हमारे दिमाग की प्रतिक्रिया को भी बदल सकता है. हाल ही में हुए एक अध्ययन में पता चला है कि जब हम मेकअप लगे हुए चेहरे देखते हैं, तो हमारा दिमाग उन्हें ज्यादा आकर्षक और ध्यान देने योग्य समझता है. यह प्रभाव न केवल दूसरों के चेहरे पर होता है, बल्कि हमारे अपने चेहरे पर भी होता है. मेकअप लगाने से दिमाग में खास बदलाव आते हैं. यह हमारे सोचने और महसूस करने के तरीके को भी प्रभावित करता है.

77 महिलाओं पर की गई स्टडी

अमेरिकी नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन पर मौजूद जानकारी (15 अगस्त 2022 में छपी रिपोर्ट) के मुताबिक, जापान के वैज्ञानिकों ने 77 महिलाओं पर शोध किया. इसमें महिलाओं ने खुद अपने चेहरे पर मेकअप लगाया और उनकी तस्वीरें ली गईं. फिर उनकी और दूसरी महिलाओं की तस्वीरें मेकअप के साथ और बिना मेकअप के दिखाईं गईं. इस दौरान उनका दिमाग इन तस्वीरों पर अलग-अलग तरह से प्रतिक्रिया करता पाया गया. महिलाओं को कुछ काम दिए गए जिनमें उन्हें चेहरे देखने थे, लेकिन मेकअप पर खास ध्यान देने के लिए नहीं कहा गया था. फिर भी, मेकअप वाले चेहरे देखते ही दिमाग की कुछ खास तरंगें ज्यादा सक्रिय हुईं.

स्टडी में क्या पाया गया?

शोध में ब्रेन एक्टिविटी को मापने के लिए ईआरपी (इवेंट-रिलेटेड पोटेंशियल) नाम की तकनीक का उपयोग किया गया. यह तकनीक हमें बताती है कि ब्रेन किसी चीज को कितनी जल्दी और कितनी ध्यान से देखता या समझता है. शोध में खास बात यह रही कि मेकअप वाले चेहरे को देखने पर ब्रेन की कुछ खास तरंगें ज्यादा सक्रिय हुईं. ये तरंगें बताती हैं कि हमारा दिमाग ऐसे चेहरे पर ज्यादा ध्यान देता है और उन्हें ज्यादा पसंद करता है. वैज्ञानिक भाषा में इन तरंगों को ईपीएन और एलपीपी कहा जाता है, जो यह संकेत देते हैं कि ऐसा चेहरा हमारे लिए खास और आकर्षक होता है.

इस शोध में दिलचस्प बात यह रही कि यह असर सिर्फ दूसरों के चेहरे पर ही नहीं, बल्कि अपने चेहरे पर भी देखने को मिला. जब हम अपने मेकअप वाले चेहरे की तस्वीर देखते हैं, तो हमारा दिमाग भी उसी तरह की सकारात्मक प्रतिक्रिया देता है. इसका मतलब है कि मेकअप की खूबसूरती न केवल दूसरों को दिखाई देती है, बल्कि हम खुद भी अपने मेकअप वाले चेहरे को बेहतर और ज्यादा पसंद करते हैं.

