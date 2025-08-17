विज्ञापन
विशेष लिंक

चेहरे को चमकदार बनाने के साथ मेकअप दिमाग पर भी डालता है पॉजिटिव असर, रिसर्च में खुलासा

Benefits of Makeup: रिसर्च में महिलाओं को कुछ काम दिए गए जिनमें उन्हें चेहरे देखने थे, लेकिन मेकअप पर खास ध्यान देने के लिए नहीं कहा गया था. फिर भी, मेकअप वाले चेहरे देखते ही दिमाग की कुछ खास तरंगें ज्यादा सक्रिय हुईं.

Read Time: 3 mins
Share
चेहरे को चमकदार बनाने के साथ मेकअप दिमाग पर भी डालता है पॉजिटिव असर, रिसर्च में खुलासा
यह प्रभाव न केवल दूसरों के चेहरे पर होता है, बल्कि अपने चेहरे पर भी होता है.

Makeup and Mental Health: आजकल महिलाओं के साथ-साथ पुरुष भी मेकअप का इस्तेमाल अपने चेहरे को सुंदर बनाने के लिए करते हैं. मेकअप न केवल चेहरे की खूबसूरती बढ़ाता है, बल्कि यह हमारे दिमाग की प्रतिक्रिया को भी बदल सकता है. हाल ही में हुए एक अध्ययन में पता चला है कि जब हम मेकअप लगे हुए चेहरे देखते हैं, तो हमारा दिमाग उन्हें ज्यादा आकर्षक और ध्यान देने योग्य समझता है. यह प्रभाव न केवल दूसरों के चेहरे पर होता है, बल्कि हमारे अपने चेहरे पर भी होता है. मेकअप लगाने से दिमाग में खास बदलाव आते हैं. यह हमारे सोचने और महसूस करने के तरीके को भी प्रभावित करता है.

यह भी पढ़ें: ग्रीन टी के बड़े गंभीर दुष्प्रभाव, किन लोगों को इससे बचना चाहिए और क्यों? यहां जानिए

77 महिलाओं पर की गई स्टडी

अमेरिकी नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन पर मौजूद जानकारी (15 अगस्त 2022 में छपी रिपोर्ट) के मुताबिक, जापान के वैज्ञानिकों ने 77 महिलाओं पर शोध किया. इसमें महिलाओं ने खुद अपने चेहरे पर मेकअप लगाया और उनकी तस्वीरें ली गईं. फिर उनकी और दूसरी महिलाओं की तस्वीरें मेकअप के साथ और बिना मेकअप के दिखाईं गईं. इस दौरान उनका दिमाग इन तस्वीरों पर अलग-अलग तरह से प्रतिक्रिया करता पाया गया. महिलाओं को कुछ काम दिए गए जिनमें उन्हें चेहरे देखने थे, लेकिन मेकअप पर खास ध्यान देने के लिए नहीं कहा गया था. फिर भी, मेकअप वाले चेहरे देखते ही दिमाग की कुछ खास तरंगें ज्यादा सक्रिय हुईं.

स्टडी में क्या पाया गया?

शोध में ब्रेन एक्टिविटी को मापने के लिए ईआरपी (इवेंट-रिलेटेड पोटेंशियल) नाम की तकनीक का उपयोग किया गया. यह तकनीक हमें बताती है कि ब्रेन किसी चीज को कितनी जल्दी और कितनी ध्यान से देखता या समझता है. शोध में खास बात यह रही कि मेकअप वाले चेहरे को देखने पर ब्रेन की कुछ खास तरंगें ज्यादा सक्रिय हुईं. ये तरंगें बताती हैं कि हमारा दिमाग ऐसे चेहरे पर ज्यादा ध्यान देता है और उन्हें ज्यादा पसंद करता है. वैज्ञानिक भाषा में इन तरंगों को ईपीएन और एलपीपी कहा जाता है, जो यह संकेत देते हैं कि ऐसा चेहरा हमारे लिए खास और आकर्षक होता है.

यह भी पढ़ें: लिवर के डॉक्टर ने बताए फैटी लिवर के सारे सीक्रेट्स, जान लें मास्टर प्लेयर ऑर्गन को पावरफुल बनाने के अचूक उपाय

इस शोध में दिलचस्प बात यह रही कि यह असर सिर्फ दूसरों के चेहरे पर ही नहीं, बल्कि अपने चेहरे पर भी देखने को मिला. जब हम अपने मेकअप वाले चेहरे की तस्वीर देखते हैं, तो हमारा दिमाग भी उसी तरह की सकारात्मक प्रतिक्रिया देता है. इसका मतलब है कि मेकअप की खूबसूरती न केवल दूसरों को दिखाई देती है, बल्कि हम खुद भी अपने मेकअप वाले चेहरे को बेहतर और ज्यादा पसंद करते हैं.

Famous Dietician ने बताई High Uric Acid, Weight Loss के लिए Best Diet | Anti Cancer Diet

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Benefits Of Makeup, Makeup For Glowing Skin, Makeup And Mental Health, Makeup And Confidence, Psychological Effects Of Makeup
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com