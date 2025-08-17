ग्रीन टी के बड़े गंभीर दुष्प्रभाव, किन लोगों को इससे बचना चाहिए और क्यों? यहां जानिए

Who Should Avoid Green Tea: आजकल ग्रीन टी को हेल्दी लाइफस्टाइल का हिस्सा माना जाता है. वजन घटाने, डिटॉक्स और एनर्जी बढ़ाने के लिए लोग इसे रोजाना पीते हैं. लेकिन, हाल की रिपोर्ट्स और हेल्थ एक्सपर्ट्स की राय के अनुसार, ग्रीन टी हर किसी के लिए फायदेमंद नहीं होती. कुछ लोगों के लिए इसके गंभीर दुष्प्रभाव हो सकते हैं, जो अनजाने में उनकी सेहत को नुकसान पहुंचा सकते हैं. आइए जानते हैं ग्रीन टी पीने के ऐसे ही कुछ नुकसानों के बारे में, जिन्हें जानकर आप सतर्क हो सकते हैं.

किन लोगों को ग्रीन टी से बचना चाहिए? (Who Should Avoid Green Tea?)

1. जिन्हें एसिडिटी या पेट की समस्या रहती है

ग्रीन टी में टैनिन नामक तत्व होता है, जो पेट में एसिड बढ़ा सकता है. इससे गैस, जलन और अपच जैसी समस्याएं हो सकती हैं. खाली पेट ग्रीन टी पीना इन लक्षणों को और बढ़ा सकता है.

2. जिन्हें एनीमिया (खून की कमी) है

ग्रीन टी आयरन के अवशोषण को कम कर सकती है. अगर किसी को पहले से ही खून की कमी है, तो ग्रीन टी उनके लिए नुकसानदायक हो सकती है.

3. गर्भवती महिलाएं और ब्रेस्टफीडिंग कराने वाली महिलाएं

ग्रीन टी में कैफीन होता है, जो गर्भ में पल रहे बच्चे की ग्रोथ पर असर डाल सकता है. साथ ही, यह दूध की क्वालिटी को भी प्रभावित कर सकता है. इसलिए डॉक्टर की सलाह के बिना इसका सेवन नहीं करना चाहिए.

4. जिन्हें दिल की बीमारी या हाई ब्लड प्रेशर है

ग्रीन टी में मौजूद कैफीन दिल की धड़कन को तेज कर सकता है और ब्लड प्रेशर बढ़ा सकता है. ऐसे लोगों को सीमित मात्रा में या बिल्कुल नहीं पीनी चाहिए.

5. जिन्हें नींद की समस्या है

ग्रीन टी में कैफीन होता है, जो नींद को प्रभावित कर सकता है. अगर आप अनिद्रा या नींद की कमी से परेशान हैं, तो ग्रीन टी से दूरी बनाना बेहतर होगा.

ग्रीन टी के अन्य संभावित दुष्प्रभाव

सिरदर्द और चक्कर आना

हड्डियों की कमजोरी (लंबे समय तक अधिक मात्रा में सेवन करने पर)

लिवर पर असर (कुछ मामलों में अत्यधिक सेवन से लिवर डैमेज की रिपोर्ट्स आई हैं)

क्या करें?

ग्रीन टी पीने से पहले अपनी हेल्थ कंडीशन को समझें

डॉक्टर या न्यूट्रिशन एक्सपर्ट से सलाह लें

दिन में 1–2 कप से ज़्यादा न पिएं

खाली पेट ग्रीन टी न लें

अगर कोई साइड इफेक्ट दिखे, तो तुरंत सेवन बंद करें.

ग्रीन टी एक हेल्दी ड्रिंक हो सकती है, लेकिन हर किसी के लिए नहीं. सिर्फ ट्रेंड के चलते इसका सेवन करना समझदारी नहीं है. अपनी सेहत को प्राथमिकता दें और जागरूक होकर ही किसी भी हेल्थ प्रोडक्ट को अपनाएं.

