शीशे जैसी चमकती त्वचा का राज़, ये ब्यूटी प्रोडक्ट्स देंगे परफेक्ट कोरियन ग्लास स्किन

Korean glass skin tips: आज की ब्यूटी वर्ल्ड में अगर कोई लुक सबसे ज्यादा ट्रेंड कर रहा है, तो वह है कोरियन ग्लास स्किन. यह लुक चेहरे को इतना क्लियर, स्मूद और शाइनी बना देता है कि स्किन एकदम शीशे जैसी पारदर्शी और हेल्दी लगती है, लेकिन यह लुक सिर्फ मेकअप से नहीं मिलता, बल्कि सही स्किन प्रेप और प्रोडक्ट्स का होना भी जरूरी है.

हाइड्रेटिंग प्राइमर – परफेक्ट बेस का राज़ । makeup kit essentials

ग्लास स्किन लुक की शुरुआत होती है एक स्मूद और हाइड्रेटेड बेस से. इसके लिए जरूरी है हाइड्रेटिंग प्राइमर. यह न सिर्फ त्वचा को मॉइश्चराइज करता है, बल्कि ओपन पोर्स को ब्लर करके मेकअप को लंबे समय तक टिकाए रखता है.

ड्यूई फाउंडेशन या बीबी क्रीम – नैचुरल ग्लो का टच । glowing skin products

ग्लास स्किन लुक के लिए मैट बेस बिल्कुल नहीं चलता. इसके लिए चुनें ड्यूई फाउंडेशन या लाइट कवरेज बीबी क्रीम, जो स्किन को नैचुरल ग्लो दे और चेहरा हैवी न लगे. शेड का आपकी स्किन टोन से मैच करना जरूरी है.

लिक्विड हाइलाइटर – शीशे जैसी चमक । liquid highlighter for glass skin

चेहरे पर कांच जैसी रिफ्लेक्टिव चमक लाने के लिए लिक्विड हाइलाइटर जरूरी है. इसे फाउंडेशन में मिलाकर या सीधे गालों की हड्डी, नाक और कपिड्स बो पर अप्लाई करें. यह तुरंत ल्यूमिनस और फ्रेश लुक देता है.

क्रीम ब्लश – हेल्दी पिंक ग्लो । chamakdar twacha tips

पाउडर ब्लश ग्लास स्किन लुक को मैट बना देता है, इसलिए इस्तेमाल करें क्रीम ब्लश या टिंट. यह गालों पर नैचुरल पिंकिश ग्लो लाता है, जिससे स्किन हेल्दी और ड्यूई लगती है.

सेटिंग स्प्रे और ट्रांसलूसेंट पाउडर – मेकअप लॉक करने का फॉर्मूला । korean makeup hacks

ग्लास स्किन के लिए मेकअप को सेट करना जरूरी है. हाइड्रेटिंग सेटिंग स्प्रे चेहरे को ड्यूईनेस देता है और मेकअप टिकाता है. वहीं, T-zone पर हल्का ट्रांसलूसेंट पाउडर ऑयल कंट्रोल करता है.

लिप और चीक टिंट – नैचुरल कोरियन टच । glass skin kaise paaye

ग्लास स्किन हमेशा सॉफ्ट और नैचुरल लगती है. इसके लिए लिप और चीक टिंट का इस्तेमाल करें. ये लुक को हल्का और फ्रेश रखते हैं, जो कोरियन स्टाइल का सिग्नेचर है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

ये भी पढ़ें:- यहां उगाया जाता है दुनिया का सबसे बड़ा संतरा