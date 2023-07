कुछ मकड़ियां होती है बेहद जहरीली, इनके काटने पर लेनी चाहिए तुरंत डॉक्टर की मदद

मकड़ी के काटने पर क्या करें.

First Aid For Spider Bites: आमतौर पर घरों में मकड़ियां (Spider) पाई जाती हैं और कभी कभी ये काट भी लेती हैं. मकड़ियों के काटने (Spider bites) के अधिकतर मामले गंभीर नहीं होते हैं. हालांकि मकड़ियों की कुछ प्रजातियां जहरीली होती हैं जिनके काटने पर स्थिति गंभीर हो सकती है और जान का खतरा हो सकता है. आइए जानते हैं मकड़ियों के काटने पर सबसे पहले क्या करना चाहिए (First aid for Spider bites)

किन स्थितियों में लेनी चाहिए तुरंत मेडिकल हेल्प (Seek medical care right away if )