काली मकड़ी के काटने से 7 साल की बच्ची की मौत, जांच में जुटी टीम, जानें क्या वाकई इतनी जहरीली होती हैं मकड़ियां

पूर्वी असम के तिनसुकिया जिले के पानीटोला गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां काली मकड़ी के काटने से 7 साल की एक मासूम बच्ची की मौत हो गई. यह घटना न केवल स्थानीय लोगों को स्तब्ध कर गई है, बल्कि पूरे क्षेत्र में भय और चिंता का माहौल पैदा कर दिया है. घटना तब हुई जब बच्ची अपने घर में रखी अंडों से भरी बांस की टोकरी खोल रही थी. उसी दौरान अचानक एक काली रंग की जहरीली मकड़ी बाहर निकली और उसके हाथ में काट लिया. काटने के कुछ ही मिनटों में बच्ची के हाथ में तेज सूजन आ गई और उसकी हालत बिगड़ने लगी.

परिवार ने तुरंत बच्ची को पास की एक स्थानीय दवा की दुकान में ले जाकर प्राथमिक उपचार दिलवाया. लेकिन जब उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ, तो उसे तिनसुकिया सिविल अस्पताल ले जाया गया. दुर्भाग्यवश, अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

इस घटना ने पूरे गांव को सदमे में डाल दिया है. स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने पहले कभी इस तरह की मकड़ी नहीं देखी थी और अब वे अपने घरों में भी डर के साए में जी रहे हैं. इस बीच, पुलिस ने अप्राकृतिक मौत का मामला दर्ज कर लिया है और घटना की फोरेंसिक जांच शुरू कर दी गई है. अधिकारी उस स्थान से नमूने एकत्र कर रहे हैं जहां यह घटना हुई थी, ताकि मकड़ी की प्रजाति और उसके जहर की प्रकृति का पता लगाया जा सके.

विशेषज्ञों का कहना है कि भारत में आमतौर पर मकड़ियों के काटने से मौत की घटनाएं दुर्लभ होती हैं, लेकिन कुछ विशेष प्रजातियां जैसे कि Black Widow Spider बहुत ज्यादा जहरीली होती हैं. हालांकि अभी यह साफ नहीं है कि यह मकड़ी उसी प्रजाति की थी या कोई स्थानीय विषैली किस्म.

क्या काली मकड़ी जहरीली होती है? (Is The Black Spider Poisonous?)

कुछ विशेष प्रजातियां जैसे Black Widow Spider (ब्लैक विडो स्पाइडर) बहुत विषैली होती हैं. इनके काटने से शरीर में:

मसल्स क्रैम्प्स

पेट में तेज दर्द

उल्टी, मतली

सांस लेने में तकलीफ

तेज दिल की धड़कन

और कभी-कभी जान का खतरा भी हो सकता है.

भारत में आमतौर पर पाई जाने वाली मकड़ियां इतनी जहरीली नहीं होतीं, लेकिन कुछ दुर्लभ मामलों में स्थानीय विषैली मकड़ियां भी गंभीर नुकसान पहुंचा सकती हैं. बच्चों और बुजुर्गों के लिए मकड़ी का जहर ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि उनका शरीर जहर से लड़ने में कमजोर होता है.

मकड़ी काटने पर क्या करें? (What To Do If You Are Bitten By A Spider?)

1. प्रभावित हिस्से को साफ करें

साबुन और पानी से अच्छी तरह धोएं. संक्रमण का खतरा कम करने के लिए जितनी जल्दी हो सके सफाई करें.

2. बर्फ से सिंकाई करें

बर्फ को सीधे त्वचा पर न लगाएं. सूती कपड़े में लपेटकर हल्के हाथों से 10–15 मिनट तक सिंकाई करें. इससे सूजन और जलन में राहत मिलेगी.

3. दर्द या सूजन के लिए दवा लें

डॉक्टर की सलाह से पेन रिलीवर (जैसे पैरासिटामोल या इबुप्रोफेन) ले सकते हैं. अगर लक्षण गंभीर हों तो एंटीहिस्टामिन या एंटीबायोटिक की जरूरत पड़ सकती है.

4. लक्षणों पर नजर रखें

अगर तेज दर्द या सूजन हो, बुखार, उल्टी, सांस लेने में तकलीफ, पस बनना या त्वचा का रंग बदलना जैसे लक्षण दिखें, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें.

5. घरेलू उपाय (सामान्य मकड़ी के काटने पर)

बेकिंग सोडा पेस्ट: 1 चम्मच बेकिंग सोडा और 3 चम्मच पानी मिलाकर प्रभावित हिस्से पर लगाएं, 10 मिनट बाद धो लें.

हल्दी और अमचूर का लेप: संक्रमण को रोकने में मदद करता है.

डॉक्टर के पास कब जाएं?

अगर मकड़ी की पहचान ब्लैक विडो या ब्राउन रिक्लूस जैसी विषैली प्रजाति के रूप में हो.

लक्षण 24 घंटे से ज्यादा बने रहें या बिगड़ते जाएं.

बच्चे, बुजुर्ग या गर्भवती महिला को काटा हो.

