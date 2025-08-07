ये हैं दुनिया की 10 सबसे जानलेवा मकड़ियां, जानें कब और क्यों करती हैं अटैक

असम में हाल ही में एक काली मकड़ी के काटने से एक मासूम की मौत का मामला सामने आया है. इस घटना की वजह से लोगों के बीच मकड़ी के काटने और उसके जहर को लेकर डर बढ़ भी सकता है. ऐसे में हम यहां आपके लिए दुनिया की 10 सबसे जहरीली मकड़ियों की लिस्ट लेकर आए हैं, जिनका जहर इंसानों के लिए बेहद घातक साबित हो सकता है. हालांकि, यहां आपको बता दें कि मकड़ियों की अधिकतर प्रजातियों में विष ग्रंथियां होती हैं लेकिन वो आमतौर पर इंसानों के लिए खतरा नहीं बनती हैं और उन्हें नहीं काटती हैं. हालांकि, फिर भी कुछ ऐसी प्रजातियां हैं जो खतरा महसूस होने पर इंसानों को काट सकती हैं. यहां देखें लिस्ट -

1. ऑस्ट्रेलियाई फनल-वेब स्पाइडर

ऑस्ट्रेलियाई फनल-वेब स्पाइडर दुनिया की सबसे ज्यादा विष वाली मकड़ी होती है. इसके साथ ही यह धरती पर पाया जाने वाले सबसे गुस्सैल और जानलेवा जीवों में से एक है. ऑस्ट्रेलिया को अकसर ही खतरनाक मकड़ियों के साथ जोड़कर देखा जाता है और इसका एक कारण यह जहरीली मकड़ी भी है. फनल-वेब स्पाइडल बेहद डिफेंसिव होती है और इस वजह से ये एक ही अटैक में कई बार काट सकती है. इसके काटने से बहुत दर्द होता है और तुरंत ही असर भी दिखने लग जाता है. अगर काटने का इलाज न किया जाए तो इससे गंभीर बीमारी हो सकती है और यहां तक कि इंसान की जान भी जा सकती है. ऐसे में अगर ये आपको काट लेती है तो आपको तुरंत ही अस्पताल जाना चाहिए.

2. ब्राजील की भटकती मकड़ी

इस मकड़ी का साइज एक मनुष्क की उंगली के जितना बड़ा हो सकता है और इस वजह से मकड़ियों की प्रजातियों में सबसे बड़े आकार की मकड़ी मानी जाती है. इनका नाम भटकती मकड़ी इसलिए है क्योंकि ये रात के वक्त जंगल में अपना शिकार खोजने के लिए निकलती हैं और धरती पर चलती हैं. दिन के वक्त ये केले के पेड़ में छिपी रहती हैं और इस वजह से दुनिया के कई हिस्सों में पहुंच जाती हैं. भटकती मकड़ी में फीमेल, मेल के मुकाबले अधिक जहरीली होती है और इसके काटने से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, बुखार हो सकता है, उलटी या सांस लेने में तकलीफ आदि समस्याएं हो सकती हैं.

3. चिलीयन रिक्लूस मकड़ी

जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, चिली रिक्लूज मकड़ी मुख्य रूप से चिली में पाई जाती है, लेकिन इसे अमेरिका और ब्राजील के कुछ हिस्सों में भी देखा गया है. ये भूरी रिक्लूज मकड़ियों से काफी मिलती-जुलती हैं. चिली में पाई जाने वाली ये मकड़ी सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है. इसके काटने से मनुष्यों के टिशू को नुकसान पहुंच सकता है, जिसे ठीक होने में महीनों लग सकते हैं और इसके निशान दिखाई दे सकते हैं.

4. भूरी रिक्लूज मकड़ी

भूरी रिक्लूज मकड़ी नॉर्थ अमेरिका में पाई जाती है और जैसा कि इसके नाम से आप समझ सकते हैं ये थोड़ी शर्मिली स्वभाव की होती है. ये आपको तब तक नहीं काटेगी जब तक आप इसे परेशान नहीं करते हैं लेकिन अगर आपने गलती से इसपर अपना पैर रख दिया तो ये आपके लिए मुसीबत बन सकती है. भूरी रेक्लूज मकड़ी के काटने से बहुत दर्द होता है. इसके जहर के कारण आपको उलटी और बुखार हो सकता है.

5. रेडबैक मकड़ी

रेडबैक मकड़ियों को इंसानों के लिए खतरनाक माना जाता है और ये हमारे घरों के अंदर रहना पसंद करती हैं. जब रेडबैक मकड़ी को पहली बार अपना शिकार मिलता है, तो वह उसे स्थिर करने के लिए एक चिपचिपे पदार्थ से ढक देती है. फिर यह अपने शिकार को रेशम में लपेटती है, उसे कई बार काटकर जहर देती है और उसे अपने बिल में ले जाती है. अंत में वो अपने शिकार को चूस लेती है. जैसा कि आप कल्पना कर सकते हैं, इन मकड़ियों में से किसी एक का काटना इंसानों के लिए काफी दर्दनाक साबित हो सकता है.

6. साउथ की ब्लैक विडो

ब्लैक विडो (मकड़ी) को सबसे जानलेवा मकड़ियों में से एक माना जाता है. हालांकि, अन्य सभी मकड़ियों की तरह ये भी तभी किसी को काटती हैं, जब ये शिकार कर रही होती हैं या फिर इन्हें अपनी जान का डर होता है. इसके काटने से इंसान की मौत नहीं होती है. हालांकि, यदि ये किसी बुजुर्ग या बच्चे को काट लेती है तो वो बहुत गंभीर रूप से बीमार हो सकते हैं.

7. व्हाइट टेल स्पाइडर

व्हाइट टेल स्पाइडर एक और खतरनाक जीव है जो अपने शिकार को जालों में नहीं फंसाती और ऐसा इसलिए है क्योंकि इनका पसंदीदा शिकार दूसरी मकड़ियां होती हैं, जैसे की ब्लैकहाउज मकड़ी. ये प्रजाती इंसानों को भी काट सकती है और यह अक्सर कपड़ों और जूतों में छिपी हुई पाई जाती है. अगर यह मकड़ी आपको काटती है इससे आपको बेचैनी, उल्टी और तेज सिर्द दर्द का अनुभव हो सकता है.

8. ब्राउन विडो स्पाइडर

हमारी लिस्ट में शामिल कई ऑस्ट्रेलियाई मकड़ियों से अलग, ब्राउन विडो दुनिया भर में पाई जा सकती है. इन्हें इनके धारीदार पैरों और पेट पर चमकीले निशानों से आसानी से पहचाना जा सकता है. ब्राउन विडो अपनी ज्यादा खतरनाक रिश्तेदार, ब्लैक विडो जितना जहर नहीं छोड़ सकती. ऐसा इसलिए है क्योंकि उनके काटने में कम विषैले तत्व होते हैं. हालांकि, उनका जहर कभी-कभी मनुष्यों में कुछ बुरे दुष्प्रभाव पैदा कर सकता है, जैसे काटने वाली जगह पर दर्द और उल्टी आना.

9. लाइकोसा टैरंटुला स्पाइडर

टैरंटुला स्पाइडर वुल्फ हमारी लिस्ट में शामिल दूसरी सबसे बड़ी मकड़ी है. यह दक्षिणी यूरोप में पाई जाती है और इसका नाम दक्षिणी इटली के टारंटो शहर के नाम पर रखा गया है. ये मकड़ियां रात में निकलती हैं और इनकी दृष्टि बहुत अच्छी होती है, इसलिए हम इनके संपर्क में कम ही आते हैं. हालांकि ये डरावनी और खतरनाक दिखती हैं, लेकिन ये इंसानों को शायद ही कभी काटती हैं और इनका जहर हमारे लिए ज्यादा खतरनाक नहीं होता.

10. माउज स्पाइडर

माउस स्पाइडर चूहे नहीं खाता, बल्कि इसे यह नाम इसलिए मिला है क्योंकि यह जाल में नहीं, बल्कि जमीन के नीचे बिल बनाकर रहता है. ये बिल आमतौर पर इंसानों की नजरों से छिपे होते हैं और माउस स्पाइडर आमतौर पर आक्रामक नहीं होता. अगर ये आपको काट लेता है तो इसके जहर से सिरदर्द हो सकत है. हालांकि, इसके भयानक रूप से आपको डरने की जरूरत नहीं है.