Makdi ragad jaye to kya kare: घर के आसपास मकड़ी का होना एक आम बात है. आमतौर पर ये हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाती हैं. हालांकि, अगर गलती से कोई मकड़ी शरीर पर गिर जाए और आप उस हिस्से को रगड़ लें, तो ये कंडीशन काफी दर्दनाक हो सकती है. दरअसल, शरीर पर मकड़ी रगड़ने से पीड़ित को उस हिस्से पर तेज जलन और खुजली से जूझना पड़ता है. इसके अलावा सूजन और लालिमा भी बढ़ जाती है. ऐसे में आइए एक्सपर्ट्स से जानते हैं इस स्थिति में सबसे पहले क्या करना चाहिए और किन बातों को ध्यान में रखकर परेशानी को और बढ़ने से रोका जा सकता है.

क्या कहते हैं एक्सपर्ट?

मामले को लेकर NDTV संग हुई बातचीत के दौरान ग्लोबल होलिस्टिक हेल्थ गुरु और स्प्रिचुअल लाइफ कोच डॉक्टर मिक्की मेहता ने बताया, 'अगर मकड़ी शरीर पर रगड़ जाए, तो सबसे पहले शांत रहें. डर या घबराहट से हम अक्सर ऐसी गलती कर बैठते हैं जो हमारी त्वचा को नुकसान पहुंचा सकती हैं. इसलिए जरूरी है कि हम कुछ आसान और प्रभावी उपाय अपनाएं जिससे न सिर्फ जलन और खुजली से बचा जा सके, बल्कि कोई निशान भी न रहे.'

क्या करें?

डॉ. मेहता सलाह देते हैं कि मकड़ी को सीधे हाथ से हटाने की बजाय किसी पतली चीज जैसे पेन, पेपर या पेंसिल की मदद से धीरे से हटाएं. हाथ से मारने या झटकने से मकड़ी मर सकती है और उसके शरीर से निकले जहरीले द्रव्य स्किन को नुकसान पहुंचा सकते हैं.

जिस हिस्से पर मकड़ी चली हो, उस जगह को गुनगुने पानी और हल्के साबुन से अच्छे से धो लें. इससे स्किन पर लगी गंदगी या एलर्जन साफ हो जाते हैं और इंफेक्शन का खतरा कम हो जाता है.

अगर आपको जलन या खुजली महसूस हो रही हो, तो उस जगह पर शुद्ध एलोवेरा जेल लगाएं. यह ठंडक देता है, त्वचा को आराम पहुंचाता है और स्किन की सूजन को कम करता है.

हल्दी में प्राकृतिक एंटीसेप्टिक गुण होते हैं और चंदन ठंडक पहुंचाता है. दोनों को मिलाकर पेस्ट बनाएं और प्रभावित स्थान पर लगाएं. यह खुजली और जलन में राहत देता है.

नीम का तेल या नीम के पत्तों का लेप त्वचा को संक्रमण से बचाता है. इसमें एंटीबैक्टीरियल और एंटीफंगल गुण होते हैं जो स्किन को सुरक्षित रखते हैं.

अगर आपको लगता है कि शरीर में अंदर से एलर्जी बढ़ रही है तो तुलसी, अदरक और मुलेठी वाली चाय पीना बहुत फायदेमंद हो सकता है. यह शरीर को अंदर से शांत करती है और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है.

अगर मकड़ी जहरीली हो, साथ ही आपको ज्यादा जलन, दर्द, सूजन या सांस लेने में परेशानी हो रही हो, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें. इस कंडीशन में बिना देर किए मेडिकल सहायता लेना जरूरी है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.