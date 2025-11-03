विज्ञापन
Home Remedies for Better Sleep: आजकल की लाइफस्टाइल और खानपान की आदतों की वजह से नींद की समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं. कई लोग रात को ठीक से सो नहीं पाते हैं. ऐसे लोगों के लिए यहां हम कुछ कारगर घरेलू उपाय बता रहे हैं.

रात को टाइम से नींद नहीं आती, बार-बार खुलती है, तो ये 7 घरेलू नुस्खे आज ही अपनाएं, मिलेगी सुकून भरी नींद
Sleeping at Night: हेल्दी नींद को आयुर्वेद में स्वास्थ्य, सौंदर्य और दीर्घायु का मूल आधार माना गया है.

How to Sleep Peacefully At Night: आयुर्वेद के अनुसार नींद, भोजन और ब्रह्मचर्य जीवन के तीन मुख्य स्तंभ हैं. इनमें से नींद का खास महत्व है. अच्छी नींद शरीर की एनर्जी बनाए रखती है, मन को शांत करती है, याददाश्त तेज करती है और त्वचा को भी हेल्दी बनाए रखती है. नींद की कमी से वात दोष बढ़ता है, जिससे चिंता, कमजोरी और पाचन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं. हेल्दी नींद को आयुर्वेद में स्वास्थ्य, सौंदर्य और दीर्घायु का मूल आधार माना गया है. लेकिन, आजकल की लाइफस्टाइल और खानपान की आदतों की वजह से नींद की समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं. कई लोग रात को ठीक से सो नहीं पाते हैं. ऐसे लोगों के लिए यहां हम कुछ कारगर घरेलू उपाय बता रहे हैं, जिन्हें आजमाकर गहरी नींद लेने में मदद मिल सकती है.

गहरी और अच्छी नींद के लिए घरेलू उपाय | Home Remedies For Deep and Sound Sleep

1. बेहतर नींद पाने के लिए कुछ आयुर्वेदिक घरेलू नुस्खे बहुत प्रभावशाली हैं. सोने से पहले गुनगुने दूध में एक चुटकी जायफल डालकर पीने से मन शांत होता है और नींद जल्दी आती है.

2. ब्राह्मी घृत भी ब्रेन को शांत करने और मेमोरी बढ़ाने में मदद करता है. रोज रात को सोने से पहले 1 चम्मच ब्राह्मी घृत गुनगुने दूध के साथ लेने से नींद न आने की समस्या दूर होती है. अश्वगंधा पाउडर भी तनाव कम करता है और नींद को प्राकृतिक रूप से बढ़ाता है.

3. सोने से पहले पैरों की मालिश करना फायदेमंद. सोने से पहले पैरों की हल्की मालिश तिल या नारियल तेल से करना शरीर और मन को शांत करता है.

4. केसर वाला दूध भी मानसिक तनाव कम कर गहरी नींद लाने में मदद करता है. रात में सोने से पहले गर्म पानी से हल्का स्नान करने से शरीर रिलैक्स होता है और मांसपेशियों की जकड़न कम होती है.

5. योग निद्रा और प्राणायाम जैसे उपाय भी बहुत लाभकारी हैं. 5 मिनट की गहरी श्वास-प्रश्वास या अनुलोम-विलोम प्राणायाम से ब्रेन में ऑक्सीजन का संतुलन होता है और नींद स्वाभाविक रूप से आती है.

6. इलायची-मिश्री वाला दूध पीने से मन शांत होता है और पाचन भी बेहतर रहता है. लैवेंडर या चंदन तेल की सुगंध से न्यूरोट्रांसमीटर सक्रिय होते हैं और मन शांत होता है.

7. अगर आपको देर रात तक फोन स्क्रॉल करने या स्क्रीन के सामने बैठने की आदत है, तो आपके लिए डिजिटल डिटॉक्स बहुत जरूरी है. सोने से कम से कम 30 मिनट पहले मोबाइल, टीवी और लैपटॉप से दूरी बनाएं. इससे दिमाग को आराम मिलता है और नींद जल्दी आती है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

