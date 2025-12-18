रात को जल्दी और गहरी नींद चाहिए? सोने से पहले खाएं ये 3 चीजें

Sleeping issue : आज की दौड़ती-भागती जिंदगी में अच्छी और गहरी नींद (Deep Sleep) मिलना किसी चुनौती से कम नहीं है. हम पूरे दिन काम करते हैं, थककर बिस्तर पर जाते हैं, लेकिन नींद है कि आने का नाम ही नहीं लेती. कभी दिमाग में दुनिया भर के विचार चल रहे होते हैं, तो कभी सिर्फ करवटें बदलते रह जाते हैं. अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, तो जान लीजिए कि यह सिर्फ तनाव (Stress) और स्क्रीन टाइम (Screen Time) की वजह से नहीं है. इसमें आपके खान-पान में का भी रोल होता है. ऐसे मेहम आपको बता रहे हैं 3 ऐसी चीजें, जो न सिर्फ आपको जल्दी सुलाने में मदद करेंगी, बल्कि आपको रात भर चैन की गहरी नींद भी देंगी.

दूध में एक खास तरह का अमीनो एसिड (Amino Acid) होता है, जिसे ट्रिप्टोफैन (Tryptophan) कहते हैं. यह ट्रिप्टोफैन शरीर में जाकर मेलाटोनिन (Melatonin) नाम का हार्मोन बनाता है, जिसे स्लीप हार्मोन (Sleep Hormone) भी कहा जाता है. मेलाटोनिन ही हमारे दिमाग को यह सिग्नल देता है कि अब सोने का समय हो गया है. इसके अलावा, दूध में कैल्शियम भी होता है, जो मांसपेशियों (Muscles) को आराम देने में मदद करता है.

बादाम मैग्नीशियम (Magnesium) का बेहतरीन स्रोत होते हैं. मैग्नीशियम शरीर में स्ट्रेस हार्मोन (Stress Hormone) को कम करता है और नसों को शांत करता है, जिससे गहरी नींद आती है. वहीं, अखरोट में मेलाटोनिन की अच्छी मात्रा होती है. रात को इसे खाने से शरीर को सीधे-सीधे सोने वाला हार्मोन मिल जाता है.

केले में पोटैशियम (Potassium) और मैग्नीशियम (Magnesium) दोनों भरपूर मात्रा में होते हैं. ये दोनों मिनरल शरीर के लिए 'नेचुरल मसल रिलैक्सर' यानी मांसपेशियों को प्राकृतिक तरीके से आराम देने वाले माने जाते हैं. जब आपकी मांसपेशियां शांत होती हैं, तो आपका पूरा शरीर रिलैक्स महसूस करता है और आपको जल्दी नींद आ जाती है. इसके साथ ही, केले में भी ट्रिप्टोफैन होता है.

इस बात का रखें खास ख्याल

याद रखें, ये तीनों चीजें तभी काम करेंगी जब आप इन्हें खाने के बाद अपने मोबाइल और लैपटॉप को खुद से दूर रखेंगे. सोने से पहले हल्का-फुल्का खाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपका पेट बहुत भरा होगा तो भी आपको नींद नहीं आएगी.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)