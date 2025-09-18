विज्ञापन
विशेष लिंक

क्‍यों हो जाती है आंख की फुंसी/बिलनी/गुहेरी या Eye Stye , जानें इसके कारण, इलाज और बचाव

Stye Symptoms Causes And Treatment : स्टाई एक आम लेकिन परेशान करने वाली स्थिति है. अच्छी बात यह है कि थोड़ी सावधानी और सही देखभाल से यह आसानी से ठीक की जा सकती है. आंखों की सफाई, गर्म सिकाई और धैर्य - यही स्टाई से निजात पाने का सबसे सुरक्षित तरीका है.

Read Time: 4 mins
Share
क्‍यों हो जाती है आंख की फुंसी/बिलनी/गुहेरी या Eye Stye , जानें इसके कारण, इलाज और बचाव
स्टाई के लक्षण, बचाव और इलाज के लिए पढ़ें यह पूरी जानकारी

Stye Symptoms Causes And Treatment : आंख हमारे चेहरे का सबसे संवेदनशील हिस्सा होती है और जब इसमें कोई तकलीफ होती है तो हमारा सारा ध्यान वहीं चला जाता है. स्टाई (Stye), जिसे हॉर्डियोलम भी कहते हैं, एक आम परेशानी है. इसे हिंदी में अक्सर आंख की फुंसी, बिलनी, गुहेरी या आई स्टाइस भी कहा जाता है. स्टाई देखने में भले ही छोटी लगे, लेकिन दर्द और जलन के मामले में यह काफी तकलीफदेह हो सकती है.

आइए समझते हैं कि यह क्यों होती है, कैसे पहचानें और घर पर इसका इलाज कैसे करें. अगर घरेलू उपायों से आराम न मिले, तो आंखों के विशेषज्ञ से मिलना ही सबसे बेहतर रहेगा.

स्टाई के लक्षण, कारण और इलाज (Stye Symptoms Causes And Treatment)

स्टाई क्या होती है?

स्टाई एक छोटा, लाल और दर्दनाक उभार होता है जो आमतौर पर पलक के किनारे पर बनता है. यह बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे मुंहासे का फोड़ा, लेकिन इसकी जगह आंख के पास होने के कारण यह ज्यादा असहज महसूस होता है. स्टाई तब बनती है जब पलक की त्वचा के नीचे मौजूद तेल बनाने वाली ग्रंथियां बंद हो जाती हैं. जब ये ग्रंथियां बंद होती हैं और उन पर बैक्टीरिया का असर होता है, तो वहां संक्रमण हो जाता है और स्टाई बन जाती है.

स्टाई  के कितने प्रकार हैं?

स्टाई दो तरह की होती है:

1. बाहरी स्टाई: यह पलक के बाहर की तरफ बनती है, जहां पलकों के बाल उगते हैं. यह सबसे ज़्यादा सामान्य प्रकार है.
2. आंतरिक स्टाई: यह पलक के अंदर की तरफ होती है और अक्सर ज्यादा दर्द देती है क्योंकि यह त्वचा की परत के नीचे होती है.

स्टाई के लक्षण क्या होते हैं?

-पलक पर छोटा, लाल उभार
-दर्द या जलन
-सूजन (कभी-कभी पूरी पलक में)
-पानी आना या आंख से स्राव
-आंख में भारीपन या चुभन जैसा अहसास
-रोशनी से परेशानी

कभी-कभी स्टाई अपने आप ठीक हो जाती है, लेकिन अगर दर्द बढ़ रहा हो या उभार सख्त होता जा रहा हो, तो ध्यान देना ज़रूरी है.

Also Read: इम्यूनिटी बढ़ानी हैं तो आज से ही शुरू कर दें ये 3 योगासन

घर पर गुहेरी का इलाज कैसे करें और डॉक्टर से कब मिलें?

गर्म सिकाई करें : गर्म पानी में एक साफ कपड़ा भिगोकर हल्का निचोड़ें और इसे बंद आंख पर 10-15 मिनट तक रखें. दिन में कम से कम 3-4 बार ऐसा करें. इससे उभार को आराम मिलता है और मवाद बाहर आने में मदद मिलती है.

साफ-सफाई रखें : आंख के पास किसी भी तरह की गंदगी या तेल न रहने दें. एक हल्के शैम्पू और पानी के घोल से पलक को धीरे-धीरे साफ करें. बाजार में मिलने वाले आई वाइप्स भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं.

मेकअप और कॉन्टैक्ट लेंस से दूर रहें : जब तक स्टाई पूरी तरह ठीक न हो जाए, तब तक कोई भी मेकअप या कॉन्टैक्ट लेंस का इस्तेमाल न करें. इससे संक्रमण और बढ़ सकता है.

फोड़े नहीं : स्टाई को कभी भी दबाएं या फोड़ें नहीं. इससे संक्रमण और फैल सकता है और आंख की दूसरी परतों को भी नुकसान हो सकता है.

Aslo Read: दांतों पर रगड़ें ये 4 चीजें, जमी पीली परत हो जाएगी गायब

कब डॉक्टर को दिखाना चाहिए?

  • अगर स्टाई हफ्ते भर से ज़्यादा समय तक बनी रहे
  • दर्द असहनीय हो जाए
  • नज़र पर असर दिखे
  • स्टाई बार-बार होने लगे तो डॉक्टर से ज़रूर मिलें. कभी-कभी एंटीबायोटिक दवाइयों या मरहम की ज़रूरत होती है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Eye Stye Home Treatment, What Causes A Stye On Eyelid, How To Cure Eye Stye Naturally, Stye Symptoms And Remedy, Swollen Eyelid Bump Treatment
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com