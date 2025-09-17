क्या Rice Water से स्किन पर ग्लो आता है? जानें फेस पर चावल का पानी लगाने के फायदे और नुकसान

Rice Water for Skin Care: हम अपनी स्किन को चमकदार और हेल्दी बनाने के लिए न जाने क्या-क्या करते हैं, लेकिन नेचुरल चीजों से भला कुछ हो सकता है? आपने स्किन केयर रूटीन में ढेर सारे स्किन केयर प्रोडक्ट्स शामिल किए होंगे. आजकल हर कोई चाहता है कि उसकी स्किन ग्लो करे, दमकती रहे और नेचुरल तरीके से सुंदर दिखे. बाजार में मिलने वाले महंगे स्किन प्रोडक्ट्स के बीच एक घरेलू उपाय तेजी से पॉपुलर हो रहे हैं, जिसमें चावल का पानी स्किन के लिए चमत्कारिक माना जा रहा है.

यह वही पानी है जो चावल को उबालते या भिगोते समय निकलता है. सदियों से कई देशों में खासकर जापान और कोरिया में महिलाएं इसे अपनी स्किन केयर रूटीन में इस्तेमाल करती रही हैं. अब यह ट्रेंड भारत में भी तेजी से फैल रहा है. लेकिन, क्या वाकई चावल का पानी स्किन पर ग्लो लाता है? चलिए जानते हैं इसके फायदे, नुकसान और सही इस्तेमाल का तरीका.

ये भी पढ़ें: मिल गया सफेद बालों को घर पर काला करने का रामबाण घेरलू उपाय, बस नारियल तेल में ये चीज मिलाकर लगाएं

चावल के पानी में क्या होता है खास?

इसमें विटामिन B, विटामिन E, एमिनो एसिड और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं. यह स्किन को हाइड्रेट करता है और नेचुरल ग्लो लाने में मदद करता है. इसमें मौजूद पिटेरा नामक तत्व स्किन सेल्स को रिपेयर करता है.

चेहरे पर चावल का पानी लगाने के फायदे- (Benefits of Applying Rice Water On the Face)

स्किन में नेचुरल ग्लो लाता है: अगर रेगुलर चेहरे पर चावल का पानी लगा रहे हैं तो इसके इस्तेमाल से त्वचा साफ, चमकदार और फ्रेश दिखती है.

पिगमेंटेशन और डार्क स्पॉट्स: चावल का पानी पिगमेंटशन और डार्क स्पॉट्स को कम करने में मददगार माना जाता है. चावल का पानी स्किन टोन को एक समान करता है और दाग-धब्बों को हल्का करता है.

एंटी-एजिंग गुण: चावल के पानी में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स झुर्रियों और फाइन लाइन्स को कम करने में मदद करने के लिए बहुत फायदेमंद माने जाते हैं.

सनबर्न और जलन में राहत: ठंडा चावल का पानी स्किन को शांत करता है और जलन को कम करता है. इसलिए भी चेहरे पर चावल का पानी लगाने की सिफारिश की जाती है.

स्किन को टाइट करता है: अगर आप स्किन को टाइट बनाना चाहते हैं, तो चावल का पानी एक नेचुरल टोनर की तरह काम कर सकता है, जिससे पोर्स छोटे होते हैं और स्किन टाइट लगती है.

यह भी पढ़ें: परेशान मन को हैप्पी बनाने के लिए रोजाना लिखें 3 चीजें, स्ट्रेस होगा कम और आएगी पॉजिटिविटी

चावल का पानी कैसे करें इस्तेमाल? (How to Use Rice Water?)

विधि 1: भिगोकर तैयार करना

आधा कप चावल को धोकर 1 कप पानी में 30 मिनट भिगो दें.

पानी को छानकर एक स्प्रे बोतल में भर लें.

इसे फेस पर स्प्रे करें या कॉटन से लगाएं.

विधि 2: उबालकर तैयार करना

चावल को पानी में उबालें और जब पानी सफेद हो जाए, तो उसे छान लें.

ठंडा करके चेहरे पर लगाएं.

ध्यान रखें ये बात: हफ्ते में 2–3 बार इस्तेमाल करें. ज्यादा मात्रा में लगाने से स्किन ड्राई हो सकती है.

चावल का पानी लगाने के नुकसान और सावधानियां:

सेंसिटिव स्किन पर एलर्जी हो सकती है, पहले पैच टेस्ट करें.

लंबे समय तक स्टोर न करें, 3–4 दिन में खराब हो सकता है.

हर दिन इस्तेमाल न करें, स्किन का नेचुरल ऑयल बैलेंस बिगड़ सकता है.

चावल का पानी एक सस्ता, आसान और असरदार घरेलू उपाय है जो स्किन को नेचुरल ग्लो देने में मदद करता है. लेकिन, हर स्किन टाइप अलग होता है, इसलिए इसे अपनाने से पहले थोड़ा ध्यान और टेस्ट जरूरी है. अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए, तो यह आपकी स्किन के लिए किसी जादू से कम नहीं!

Gurudev Sri Sri Ravi Shankar on NDTV: Stress, Anxiety, से लेकर Relationship, Spirituality तक हर बात

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)