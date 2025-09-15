शरीर पर बस रगड़ लें ये चीजें, आसपास भी नहीं भटकेंगे मच्छर

Machar Kaise Bhagaye Gharelu Upay: इस मौसम में मच्छर खूब होते हैं और ये मच्छर आपको बीमार भी कर सकते हैं. ऐसे में ये जरूरी है कि आप इन मच्छरों से अपनी रक्षा करें. मच्छरों से बचने के लिए कई तरह की क्रीम बाजार में आती हैं, जिन्हें शरीर पर लगाने से मच्छर दूर भागने लग जाते हैं. हालांकि कई लोगों को ये क्रीम सूट नहीं करती है और रेश की समस्या हो जाती है. जबकि कुछ लोगों को इन क्रीम की स्मेल अच्छी नहीं लगती है. अगर आपको भी ये क्रीम लगाना पसंद नहीं है, तो आप नीचे बताई गई चीजों को शरीर पर लगाकर मच्छरों को दूर भगा सकते हैं. इन्हें लगाने से मच्छर आपके आसपास भी नहीं आएंगे.

मच्छर भागने के घरेलू उपाय (Machar bhagaye Ke Gharelu Upay)

नीम का तेल

नीम का तेल एक नेचुरल रिपेलेंट माना जाता है. इसे शरीर पर लगाने से मच्छर आपे से दूर भाग जाएंगे. बाजार में आपको आसानी से ये तेल मिल जाएगा. इस तेल को आप हाथों, पैरों और गर्दन पर अच्छे से लगा लें. आप इस तेल को हर चार घंटे में लगाते रहे. अगर आप तेल नहीं लगाना चाहते हैं तो नीम के पत्तों को पानी में उबलकर (Machar Kaise Bhagaye Spray), इस पानी को शरीर पर लगा दें. ऐसा करने से भी मच्छर आपसे दूर ही रहेंगे.

लौंग का तेल

लौंग के तेल की स्मेल से भी मच्छर दूर भागते हैं. नारियल के तेल में आप कुछ लौंग के तेल की बूंदे डाल लें. फिर इसे अच्छे से शरीर पर लगा लें. ये तेल मच्छरों को भागने में काफी कारगर साबित होगा. आप इस तेल को बिना किसी डर के बच्चों की त्वचा पर भी लगा सकते हैं.

कपूर

आप कपूर की मदद से भी मच्छरों को अपने आपसे दूर रख सकते हैं. बस आप थोड़ा सा कपूर ले और उसे जला दें. कपूर से निकलने वाली खुशबू मच्छरों को भगाने में मदद करती है. इसके अलावा तुलसी के पौधे की खुशबू से भी मच्छर दूर भागते हैं. घर में ये पौधा होने से मच्छरों से बचा जा सकता है.

तो ये थे कुछ घरेलू उपाय जिनकी मदद से आप मच्छर को दूर भागा सकते हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)