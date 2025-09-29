विज्ञापन
महंगे स्प्रे भूल जाइए, अब मच्छरों से छुटकारा पाना होगा आसान, बस पोछा लगाने वाले पानी में मिला लें ये 2 चीज

अगर आप भी घर में मंडराते मच्छरों और कीड़ों से परेशान हैं, तो आज ही इस घोल का इस्तेमाल करना शुरू कर दें, जो आपके घर से मच्छरों और कीड़ों को छूमंतर कर सकता है, केमिकल से दूर रहकर यह नुस्खा आपके परिवार को देगा सुरक्षित और हेल्दी माहौल.

Natural Mosquito Repellent: घर में मच्छरों का आतंक, आजमाइए ये देसी नुस्खा

Machar Kaise Bhagaye: सोचिए, आप आराम से सोने जाएं और कानों में भिन-भिन की आवाज़ आने लगे. कभी हाथ-पांव पर काट लें तो खुजली और जलन से नींद उड़ जाए. ये हाल हर घर का है, चाहे सर्दी हो, गर्मी या बरसात. बाजार में मिलने वाले कॉइल, स्प्रे और मशीनें कुछ देर राहत तो देती हैं, लेकिन इनमें मौजूद केमिकल्स सेहत और सांसों पर असर डाल सकते हैं. ऐसे में लोग अक्सर सोचते हैं कि काश कोई ऐसा उपाय मिले जो देसी भी हो और सुरक्षित भी.

Photo Credit: Image credit: Unsplash

नींबू और फिटकरी - घर बैठे आसान उपाय (home remedies for mosquitoes)

दादी-नानी के नुस्खों में नींबू और फिटकरी का खास जिक्र आता है. नींबू का रस अपने acidic और antibacterial गुणों के लिए जाना जाता है, जो मच्छरों (DIY pest control) और मक्खियों को पास नहीं फटकने देता. वहीं फिटकरी को लोग natural disinfectant कहते हैं, क्योंकि ये कीटाणुओं और बदबू दोनों को खत्म करने में मदद करती है.

कैसे बनाएं मच्छर भगाने का घरेलू घोल? (home remedies for insects)

  • एक बाल्टी हल्का गुनगुना पानी लीजिए.
  • इसमें 2 नींबू का रस निचोड़ लें और आधा चम्मच फिटकरी पाउडर डालें.
  • अब इसे अच्छे से मिक्स कर लें.
  • इस पानी से हफ्ते में 2–3 बार घर में पोछा लगाइए.
  • चाहें तो यही घोल स्प्रे बोतल में भरकर घर के कोनों, खिड़की-दरवाजों और नालियों के पास भी छिड़क सकते हैं.
फायदे सिर्फ मच्छरों से नहीं (insect control tips)

ये देसी नुस्खा सिर्फ मच्छरों (mosquito control home remedy) को ही नहीं भगाता, बल्कि मक्खियां और छोटे कीड़े भी कम हो जाते हैं. घर ताज़ा और साफ-सुथरा महकने लगता है. सबसे बड़ी बात है कि इसमें किसी भी तरह का केमिकल नहीं है, तो बच्चों और बुज़ुर्गों के लिए भी पूरी तरह सेफ है.

छोटा सा उपाय, बड़ा असर (chemical free mosquito solution)

अगर आप भी बार-बार मच्छर मारने वाले स्प्रे से परेशान हो चुके हैं, तो एक बार नींबू और फिटकरी वाला ये घरेलू घोल जरूर आजमाइए. थोड़े से मेहनत में आपका घर हो जाएगा कीटाणुमुक्त और मच्छर-मक्खी रहित.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

