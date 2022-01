Weight Loss करने के लिए सबसे विश्वसनीय मानी जाती है Low Carb Diet! जानें इसमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं

Low Carb Diet Foods: आजकल लोग तरह-तरह की डाइट फॉलो करते हैं.

What To Eat And Avoid In Low Carb Diet: आजकल लोग तरह-तरह की डाइट फॉलो करते हैं. वेट लॉस करने का क्रेज इतना है कि लोग अपना मील तक स्किप कर लेते हैं. हालांकि कुछ डाइट हैं जिनपर वाकई लोगों का भरोसा है वे वजन घटाने में मदद करती है. उन्हीं में से एक डाइट प्लान है लो कार्ब डाइट, लेकिन कई लोगों को ये पता नहीं होता है कि लो कार्ब डाइट में क्या खाना चाहिए और किन चीजों से परहेज करना चाहिए. एक लो कार्ब डाइट का अर्थ है जब कोई व्यक्ति कार्बोहाइड्रेट का सेवन बंद कर देता है और इसके बजाय प्रोटीन, हेल्दी फैट और सब्जियों का सेवन करता है. यह खाने की इच्छा को कम करके प्रोटीन के साथ कार्ब्स को बदलकर आसानी से वजन कम करने में मदद करता है.

आखिर कार्बोहाइड्रेट क्या हैं? | What Are Carbohydrates?