विज्ञापन
विशेष लिंक

स्वाद के चलते नहीं खाते हैं तोरई की सब्जी, तो जान लें इसके हैरान करने वाले फायदे

Turai Sabji Benefits: हरी सब्जियों का सेवन सेहत के लिए कितना फायदेमंद माना जाता है ये तो हम सभी जानते हैं लेकिन, क्या आप ये जानते हैं कि तोरई की सब्जी खाने से शरीर को कई लाभ मिल सकते हैं.

Read Time: 3 mins
Share
स्वाद के चलते नहीं खाते हैं तोरई की सब्जी, तो जान लें इसके हैरान करने वाले फायदे
Turai Sabji Benefits: तोरई की सब्जी खाने के फायदे.

Ridge Gourd Benefits In Hindi: हरी सब्जियों को सेहत के लिए बेहद फायदेमंद जाता है. लेकिन जब भी हरी सब्जियों की बात आती है घर के बच्चे से लेकर बड़े तक इसे खाना पसंद नहीं करते हैं और उन्हीं में से एक है तोरी की सब्जी. तोरी जिसे तोरई या तुरई के नाम से भी जाना जाता है. ये एक बेल वाली सब्जी है जिसके फल, पत्ते, जड़ और बीज सभी स्वास्थ्य लाभों से भरे हैं. इसमें एनाल्जेसिक और एंटीइंफ्लामेटरी, एंटीबैक्टीरियल, कैल्शियम, कॉपर, आयरन, पोटेशियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम,मैग्नीज खनीज, विटामिन ए,बी, सी, आयोडीन, फ्लोरिन जैसे गुण होते हैं, जो शरीर को कई समस्याओं से बचाने में मदद कर सकते हैं. तो चलिए जानते हैं किन लोगों को करना चाहिए इसका सेवन.

तोरई खाने के फायदे- (Turai Khane Ke Fayde)

1. ब्लड शुगर-

तोरई में पेप्टाइड और एल्कलॉइड होते हैं जिससे मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है. इसके सेवन से इंसुलिन को नियंत्रित किया जा सकता है. अगर आप ब्लड शुगर के मरीज हैं तो आप इसे अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं. 

ये भी पढ़ें- दांतों में जमी पीली परत को साफ करने के लिए इस फल का ऐसे करें इस्तेमाल, मोतियों की तरह चमकने लगेंगे दांत

Latest and Breaking News on NDTV

2. स्किन-

तोरई में पाए जाने वाले तत्व पेट को साफ रखते हैं. जिससे दाने, मुहांसे, बेजान त्वचा की समस्या को दूर करने में मदद मिल सकती है.

3. एनीमिया-

एनीमिया यानी आयरन की कमी को दूर करने के लिए हेल्दी डाइट जरूरी है. आयरन की कमी को दूर करने के लिए आप तोरई का सेवन कर सकते हैं. जिन लोगों में खून की कमी होती है उनके लिए इसका सेवन काफी अच्छा माना जाता है.

4. इम्यूनिटी-

तोरई में विटामिन सी, आयरन, मैग्नीशियम, थियामिन, रिबोफ्लेविन और जिंक होता है, जो इम्यूनिटी को मजबूत बनाने में मदद कर सकते हैं.

Watch Video: मोटापा कैसे कम करें? | मोटापा दूर करने के तरीके | How to Lose Weight | Motapa Kaise Kam Kare

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Turai Sabji Benefits, What Happens If You Eat Ridge Gourd, Ridge Gourd Benefits Hindi, Turai Ki Sabji Khane Ke Fayde, Luffa Benefits, Ridge Gourd Recipes, Ridge Gourd Benefits, Ridge Gourd For Immunity, Ridge Gourd For Weight Loss, Ridge Gourd For Summer Season, Best Summer Veggies
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com