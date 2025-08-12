स्वाद के चलते नहीं खाते हैं तोरई की सब्जी, तो जान लें इसके हैरान करने वाले फायदे

Ridge Gourd Benefits In Hindi: हरी सब्जियों को सेहत के लिए बेहद फायदेमंद जाता है. लेकिन जब भी हरी सब्जियों की बात आती है घर के बच्चे से लेकर बड़े तक इसे खाना पसंद नहीं करते हैं और उन्हीं में से एक है तोरी की सब्जी. तोरी जिसे तोरई या तुरई के नाम से भी जाना जाता है. ये एक बेल वाली सब्जी है जिसके फल, पत्ते, जड़ और बीज सभी स्वास्थ्य लाभों से भरे हैं. इसमें एनाल्जेसिक और एंटीइंफ्लामेटरी, एंटीबैक्टीरियल, कैल्शियम, कॉपर, आयरन, पोटेशियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम,मैग्नीज खनीज, विटामिन ए,बी, सी, आयोडीन, फ्लोरिन जैसे गुण होते हैं, जो शरीर को कई समस्याओं से बचाने में मदद कर सकते हैं. तो चलिए जानते हैं किन लोगों को करना चाहिए इसका सेवन.

तोरई खाने के फायदे- (Turai Khane Ke Fayde)

1. ब्लड शुगर-

तोरई में पेप्टाइड और एल्कलॉइड होते हैं जिससे मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है. इसके सेवन से इंसुलिन को नियंत्रित किया जा सकता है. अगर आप ब्लड शुगर के मरीज हैं तो आप इसे अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं.

2. स्किन-

तोरई में पाए जाने वाले तत्व पेट को साफ रखते हैं. जिससे दाने, मुहांसे, बेजान त्वचा की समस्या को दूर करने में मदद मिल सकती है.

3. एनीमिया-

एनीमिया यानी आयरन की कमी को दूर करने के लिए हेल्दी डाइट जरूरी है. आयरन की कमी को दूर करने के लिए आप तोरई का सेवन कर सकते हैं. जिन लोगों में खून की कमी होती है उनके लिए इसका सेवन काफी अच्छा माना जाता है.

4. इम्यूनिटी-

तोरई में विटामिन सी, आयरन, मैग्नीशियम, थियामिन, रिबोफ्लेविन और जिंक होता है, जो इम्यूनिटी को मजबूत बनाने में मदद कर सकते हैं.

