NDMA ने बताया लैंडस्लाइड के दौरान कैसे खुद को बचाएं, यहां पढ़ें DO'S और DON'TS

Landslide Do's & Dont's : पहाड़ों की सुंदरता जितनी मनमोहक होती है, उतनी ही खतरनाक भी हो सकती है, खासकर जब भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदा दस्तक दे. बारिश के मौसम में या भूकंप के बाद, मिट्टी और पत्थरों का पहाड़ से नीचे खिसकना आम हो जाता है, जिसे हम भूस्खलन कहते हैं. यह आपदा कई जिंदगियां भी लील जाती हैं और बड़ा नुकसान पहुंचाती हैं. लेकिन क्या हम इसे रोक सकते हैं? शायद पूरी तरह नहीं, पर इसकी तबाही को कम जरूर कर सकते हैं, अगर हम पहले से तैयार रहें.

यह भी पढ़ें

WHO Report : 2025 में 40 देशों में लोग हुए चिकनगुनिया से संक्रमित, यहां जानें बचाव के उपाय

भारत सरकार इस दिशा में गंभीरता से काम कर रही है. जिन इलाकों में बार-बार भूस्खलन होते हैं, उन्हें 'लैंडस्लाइड हैज़र्ड ज़ोनेशन (LHZ) मैप' के जरिए पहचाना जा रहा है. इन नक्शों में अलग-अलग रंगों से खतरनाक जगहों को दिखाया जाता है, ताकि लोग अलर्ट रहें. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) ने भूस्खलन और बर्फीले तूफानों से बचने के लिए गाइडलाइन भी जारी की है. जिनके बारे में हम आपको डिटेल में बताने जा रहे हैं...

क्या करें - Do's

अगर आप किसी हिल स्टेशन के लिए निकल रहे हैं तो मौसम विभाग की चेतावनी जरूर देखें. मौसम खराब है तो यात्रा को टाल दें.

भूस्खलन होने पर या उसके संकेतों पर बिना देर किए सुरक्षित स्थान पर चले जाएं.

घर के आसपास की नालियों को कूड़े-कचरे जमा न होने दें, ताकि पानी का बहाव सही रहे.

ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं, इनकी जड़ें मिट्टी को मज़बूत करती हैं.

जमीन या घरों में दरारें, मटमैला नदी का पानी (ऊपर भूस्खलन का संकेत) जैसे संकेतों पर ध्यान दें और तुरंत स्थानीय प्रशासन (तहसील/ज़िला मुख्यालय) को बताएं.

अजीब आवाजें

पेड़ों के टूटने या पत्थरों के टकराने जैसी आवाजों पर सतर्क रहें.

आपदा के समय 'अलर्ट, अवेक और एक्टिव' रहें.

अगर जरूरी हो, तो प्रशासन द्वारा बनाए गए आश्रय स्थलों पर जाएं.

घायल या फंसे हुए लोगों को खोजें और मदद करें.

जंगल में रास्ता भटकने से बचने के लिए मार्किंग करें.

आपातकाल में बचाव दल को संकेत देने की जानकारी रखें.

क्या न करें - Don'ts

भूस्खलन संभावित या ढलान वाले क्षेत्रों में घर बनाने से बचें.

आपदा के दौरान शांत रहें और सोच-समझकर काम लें.

भूस्खलन के बाद बिखरी ढीली मिट्टी, बिजली के तारों या खंभों को न छुएं.

अत्यधिक ढलान या जल निकासी के रास्ते के पास निर्माण से बचें.

नदियों या कुओं का दूषित पानी सीधे न पिएं.

जब तक जरूरी न हो या प्राथमिक उपचार न मिल जाए, घायल व्यक्ति को न हिलाएं.

इन बातों का ध्यान रखकर हम भूस्खलन के खतरे को कम कर सकते हैं और अपनी और अपनों की जान बचा सकते हैं.

मोटापा कैसे कम करें? | मोटापा दूर करने के तरीके | Motapa Kaise Kam Kare

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)