Year Ender 2025: विराट कोहली ने 2025 में विवियन रिचर्ड्स का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा, ODI रैंकिंग में ऐसा कर रचा इतिहास

Virat Kohli Breaks Viv Richard: विराट कोहली के लिए 2025 का शानदार रहा है, उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज़ में अपने शानदार प्रदर्शन से धमाका किया. इस सीरीज़ में उन्होंने तीन मैचों में 302 रन बनाते हुए दो शतक और एक अर्धशतक लगाया. कोहली, जो वनडे रैंकिंग में छठे नंबर पर आ गए थे, उन्होंने इस फॉर्मेट में अपने भविष्य को लेकर चल रही अटकलों को खत्म कर दिया और अब वह एक बार फिर दुनिया के सबसे अच्छे रैंक वाले बल्लेबाज़ का ताज हासिल करने के करीब हैं. भारतीय क्रिकेट के इस दिग्गज ने दूसरे नंबर पर जगह बनाई और फिलहाल उनके 773 पॉइंट्स हैं और वह टॉप स्पॉट पर रोहित से बस थोड़ा ही पीछे हैं.

विराट कोहली ने रचा इतिहास

यह उनके करियर में 10वीं बार है जब कोहली ICC वनडे बल्लेबाज़ों की रैंकिंग में टॉप दो में रहे हैं. कोहली साल 2017, 2018, 2019 और 2020 के आखिर में टॉप रैंक वाले बल्लेबाज़ थे. दूसरी ओर, वह 2013, 2014, 2015, 2016, 2021 और 2015 के आखिर में दूसरे नंबर पर थे. ऐसा होते ही उन्होंने विव रिचर्ड्स का एक पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया, जिन्होंने अपने वनडे करियर में 9 बार टॉप-टू में जगह बनाई थी. गेंदबाजों में, साउथ अफ्रीका के पूर्व कप्तान शॉन पोलॉक अपने करियर में 9 बार टॉप टू में रहे, जिसमें सात बार टॉप स्पॉट पर रहना शामिल है, जो किसी भी खिलाड़ी के लिए सबसे ज़्यादा है.

ICC ODI रैंकिंग में सबसे ज़्यादा बार टॉप 2 में रहते हुए साल का अंत करने वाले खिलाड़ी

बल्लेबाज ICC रैंकिंग में साल के आखिर में टॉप 2 फिनिश बल्लेबाज/ गेंदबाज साल साल के आखिर में टॉप 1 फिनिश विराट कोहली 10 बार बल्लेबाज 2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019,2020,2021,2025 10 विवियन रिचर्ड्स 9 बार बल्लेबाज 1979, 1982,1983,1984,1985,1986,1987,1988,1989 5 शॉन पॉलक 9 बार गेंदबाज 1997,1999,2000,2001,2002,2003,2004,2006,2007 7 एबी डिविलियर्स 8 बार बल्लेबाज 2010, 2011, 2012,2013,2014,2015,2016,2017 5

कोहली ने 2025 में 13 मैचों में तीन सेंचुरी के साथ 651 रन बनाए, जो किसी भी भारतीय बल्लेबाज़ की ओर से सबसे ज़्यादा हैं, विराट ने तीन सेंचुरी लगाने में सफलता हासिल की.. बता दें कि अब विराट कोहली न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में खेलते हुए नजर आने वाले हैं. वनडे सीरीज का पहला मैच 11 जनवरी को खेला जाएगा.