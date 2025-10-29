विज्ञापन
विशेष लिंक

क्या खाने से शुगर बढ़ता है?

Foods To Avoid In Diabetes: यहां कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताया गया है जिनका सेवन ब्लड शुगर लेवल को तेजी से बढ़ा सकता है. इसलिए समय रहते इनसे दूरी बनाना बेहद जरूरी है.

Read Time: 3 mins
Share
क्या खाने से शुगर बढ़ता है?
What foods should diabetics avoid?

Foods To Avoid In Diabetes: डायिबिटीज के मरीजों को ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में रखने के लिए अपने खान-पान पर ध्यान देना बेहद जरूरी हो जाता है. यह बीमारी तब होती है जब शरीर में इंसुलिन का बनना कम हो जाता है या शरीर इंसुलिन का सही उपयोग नहीं कर पाता, जिससे खून में शुगर लेवल बढ़ जाता है. ऐसे में अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए समय रहते अपनी डाइट में कुछ बदलाव करना बेहद जरूरी है. यहां कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताया गया है जिनका सेवन ब्लड शुगर लेवल को तेजी से बढ़ा सकता है. इसलिए समय रहते इनसे दूरी बनाना बेहद जरूरी है.

शुगर की बीमारी में क्या नहीं खाना चाहिए?

मैदा से बनाएं दूरी: सफेद चावल, मैदा, पास्ता, सफेद ब्रेड जैसी चीजों में फाइबर की मात्रा बिल्कुल कम पाई जाती है. हमारा शरीर इन्हें जल्दी से एब्जॉर्ब कर लेता है और ग्लूकोज में बदल देता है. इससे ब्लड शुगर बढ़ जाता है. इसलिए ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखने के लिए इन चीजों से दूरी बनाना ही सेहत के लिए अच्छा माना जा सकता है.

इसे भी पढ़ें: Winter Glow: ग्लोइंग स्किन के लिए कौन सा डिटॉक्स वाटर अच्छा है?

शुगरी ड्रिंक्स: सोडा, कोल्ड ड्रिंक्स, पैक्ड जूस, एनर्जी ड्रिंक्स और मीठी चाय या कॉफी में ज्यादा मात्रा में चीनी होती है, ज्यादा मात्रा में इन ड्रिंक्स का सेवन सीधे रक्त में ग्लूकोज़ की मात्रा को बढ़ा सकता है. शुगर को कंट्रोल में रखने के लिए पानी, नारियल पानी, ग्रीन टी या बिना शक्कर वाली हर्बल ड्रिंक्स का सेवन किया जा सकता है.

फास्ट फूड: बर्गर, पिज्जा, चिप्स, नमकीन और नूडल्स जैसे फूड्स में ट्रांस फैट, नमक और शुगर ज्यादा पाई जाती है जो न केवल ब्लड शुगर को बढ़ाते हैं, बल्कि और भी कई बीमारियों जैसे मोटापा, हाई ब्लड प्रेशर का कारण बन सकते हैं. इसलिए जितना हो सके घर पर बने हेल्दी स्नैक्स जैसे भूने चने, मखाने या फ्रूट सलाद को ही अपनी डाइट का हिस्सा बनाएं.

Watch Video: 

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Blood Sugar, Blood Sugar Levels, High Blood Sugar, Blood Sugar Level, What Is A Normal Blood Sugar Level
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com