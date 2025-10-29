क्या खाने से शुगर बढ़ता है?

Foods To Avoid In Diabetes: डायिबिटीज के मरीजों को ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में रखने के लिए अपने खान-पान पर ध्यान देना बेहद जरूरी हो जाता है. यह बीमारी तब होती है जब शरीर में इंसुलिन का बनना कम हो जाता है या शरीर इंसुलिन का सही उपयोग नहीं कर पाता, जिससे खून में शुगर लेवल बढ़ जाता है. ऐसे में अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए समय रहते अपनी डाइट में कुछ बदलाव करना बेहद जरूरी है. यहां कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताया गया है जिनका सेवन ब्लड शुगर लेवल को तेजी से बढ़ा सकता है. इसलिए समय रहते इनसे दूरी बनाना बेहद जरूरी है.

शुगर की बीमारी में क्या नहीं खाना चाहिए?

मैदा से बनाएं दूरी: सफेद चावल, मैदा, पास्ता, सफेद ब्रेड जैसी चीजों में फाइबर की मात्रा बिल्कुल कम पाई जाती है. हमारा शरीर इन्हें जल्दी से एब्जॉर्ब कर लेता है और ग्लूकोज में बदल देता है. इससे ब्लड शुगर बढ़ जाता है. इसलिए ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखने के लिए इन चीजों से दूरी बनाना ही सेहत के लिए अच्छा माना जा सकता है.

शुगरी ड्रिंक्स: सोडा, कोल्ड ड्रिंक्स, पैक्ड जूस, एनर्जी ड्रिंक्स और मीठी चाय या कॉफी में ज्यादा मात्रा में चीनी होती है, ज्यादा मात्रा में इन ड्रिंक्स का सेवन सीधे रक्त में ग्लूकोज़ की मात्रा को बढ़ा सकता है. शुगर को कंट्रोल में रखने के लिए पानी, नारियल पानी, ग्रीन टी या बिना शक्कर वाली हर्बल ड्रिंक्स का सेवन किया जा सकता है.

फास्ट फूड: बर्गर, पिज्जा, चिप्स, नमकीन और नूडल्स जैसे फूड्स में ट्रांस फैट, नमक और शुगर ज्यादा पाई जाती है जो न केवल ब्लड शुगर को बढ़ाते हैं, बल्कि और भी कई बीमारियों जैसे मोटापा, हाई ब्लड प्रेशर का कारण बन सकते हैं. इसलिए जितना हो सके घर पर बने हेल्दी स्नैक्स जैसे भूने चने, मखाने या फ्रूट सलाद को ही अपनी डाइट का हिस्सा बनाएं.

