NZ vs WI: शाई होप का ODI में तहलका, ब्रायन लारा का महारिकॉर्ड तोड़ रचा इतिहास, हैरत में विश्व क्रिकेट

- शाई होप ने वनडे मैच में सबसे तेज 6000 वनडे रन बनाने वाले दूसरे वेस्टइंडीज बल्लेबाज बन गए हैं
- शाई होप ने 142 पारियों में 6000 वनडे रन बनाए, जो ब्रायन लारा के 155 पारियों के रिकॉर्ड से बेहतर है
- वेस्टइंडीज के लिए सबसे तेज 6000 वनडे रन का रिकॉर्ड विवियन रिचर्ड्स के नाम है
Shai Hope record : न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे वनडे मैच में शाई होप ने इतिहास रच दिया है. शाई होप वनडे में सबसे तेज 6000 रन बनाने वाले दूसरे वेस्टइंडीज बल्लेबाज बन गए हैं. ऐसा कर होप ने ब्रायन लारा का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. लारा ने वनडे में 6000 रन 155 पारी में बनाए थे. वहीं, शाई होप ने केवल 142 पारी में 6000 वनडे रन बनाने का कमाल कर दिखाया है. बता दें कि वेस्टइंडीज के लिए सबसे तेज 6000 वनडे रन बनाने का रिकॉर्ड विवियन रिचर्ड्स के नाम है. रिचर्ड्स ने 6000 वनडे रन 141 पारियों में बनाए थे.
Right up there with the best! 👌— Windies Cricket (@windiescricket) November 19, 2025
Shai Hope becomes the second fastest batter to 6000 ODI runs for the West Indies.#NZvWI | #MenInMaroon pic.twitter.com/x8SjLYcaF8
इसके अलावा शाई होप वनडे में वेस्टइंडीज की ओर से 6000 रन बनाने वाले सातवें बल्लेबाज बन गए हैं. शाई होप से पहले क्रिस गेल, ब्रायन लारा, शिवनारायण चंद्रपॉल,डेस्मंड हेन्स,विवियन रिचर्ड्स और रिची रिचर्ड्सन ने वनडे में 6000 से ज्यादा रन बनाए हैं.
इसके अलावा शाई होप वनडे में स बसे तेज 6000 रन बनाने वाले दुनिया के 9वें बल्लेबाज हैं. इस मामले में पहले नंबर पर हाशिम अमला है जिन्होंने केवल 123 पारी में 6000 वनडे रन पूरा किए थे.
वनडे में सबसे तेज 6000 रन बनाने वाले बल्लेबाज
123- हाशिम अमला
123- बाबर आजम
136-विराट कोहली
139 - केन विलियमसन
139 - डेविड वार्नर
140 - शिखर धवन
141 - विव रिचर्ड्स
141 - जो रूट
142 - क्विंटन डी कॉक
142 - शाई होप
न्यूजीलैंड प्लेइंग इलेवन
डेवोन कॉनवे, रचिन रवींद्र, विल यंग, मार्क चैपमैन, टॉम लैथम (विकेटकीपर), माइकल ब्रेसवेल,मिचेल सैंटनर (कप्तान),
नाथन स्मिथ, काइल जैमीसन, मैट हेनरी, ब्लेयर टिकनर
वेस्टइंडीज प्लेइंग इलेवन
जॉन कैंपबेल,एकीम ऑगस्टे,कीसी कार्टी,शाई होप (कप्तान), (विकेटकीपर), शेरफेन रदरफोर्ड, रोस्टन चेज़, जस्टिन ग्रीव्स,रोमारियो शेफर्ड, मैथ्यू फोर्ड, शामर स्प्रिंगर, जेडन सील्स
