Winter Glow: ग्लोइंग स्किन के लिए कौन सा डिटॉक्स वाटर अच्छा है?

Winter Skin Care: आज हम आपको कुछ ऐसी डिटॉक्स ड्रिंक्स के बारे में बताने वाले हैं, जिन्हें अपने रूटीन का हिस्सा बनाकर आप शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकाल सकते हैं और त्वचा को अंदर से ग्लोइंग बना सकते हैं.

सर्दियों में ब्यूटी टिप्स

Winter Skin Care: सर्दियों का मौसम आते ही स्किन से जुड़ी दिक्कतें जैसे ड्राईनेस, झुर्रियां, परतदारपन, खुजली, फटे होंठ होना शुरू हो जाती हैं. ऐसे में इन समस्या से राहत पाने के लिए सिर्फ मॉइस्चराइज़र या क्रीम लगाने से बात नहीं बनती. इससे राहत पाने के लिए शरीर को अंदर हेल्दी रखना बेहद जरूरी हो जाता है. इसलिए आज हम आपको कुछ ऐसी डिटॉक्स ड्रिंक्स के बारे में बताने वाले हैं, जिन्हें अपने रूटीन का हिस्सा बनाकर आप शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकाल सकते हैं और त्वचा को अंदर से ग्लोइंग बना सकते हैं. तो चलिए बिना देरी किए जानते हैं कौन सी हैं वो डिटॉक्स ड्रिंक्स.

सर्दियों में गोरा होने के उपाय

नींबू-अदरक डिटॉक्स ड्रिंक: एक गिलास गुनगुने पानी में आधा नींबू निचोड़ें और उसमें थोड़ा कसा हुआ अदरक डालें आप चाहें तो इसमें थोड़ा शहद भी मिला सकते हैं. ये ड्रिंक शरीर से टॉक्सिन्स निकालने के साथ ही साथ इम्यूनिटी को मजबूत करेगा और ब्लड सर्कुलेशन को भी बेहतर बनाएगा, जिससे चेहरा नेचुरली गलो करेगा. नियमित रूप से इस ड्रिंक का सेवन स्किन के लिए फायदेमंद हो सकता है.

सेब और दालचीनी डिटॉक्स वॉटर: एक जग पानी में पतले कटे हुए 1 सेब और 1 दालचीनी की स्टिक डालकर इसे रातभर फ्रिज में रखें और अगली सुबह दिनभर थोड़ा-थोड़ा पीते रहें. सेब विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर है जो स्किन को यूथफुल बनाते हैं. वहीं, दालचीनी ब्लड शुगर को कंट्रोल करती है और स्किन को अंदर से साफ रखने में मदद करती है.

खीरा-नींबू-पुदीना डिटॉक्स ड्रिंक: एक बोतल में पानी लें, उसमें कटे हुए खीरे के टुकड़े, कुछ पुदीने की ताजी पत्तियां और आधा नींबू डालकर कुछ घंटे के लिए रख दें और फिर बादमें दिनभर पीते रहें. खीरा स्किन को हाइड्रेट कर सकता है और ड्राईनेस को कम करता है. वहीं, अगर बात करें पुदीने की तो वे स्किन को ठंडक देता है और अंदर से फ्रेश रख सकता है.

