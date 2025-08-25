विज्ञापन
हल्दी वाला दूध पीने के फायदे और नुकसान, सेवन करने का सही समय

Turmeric Milk Benefits And Side Effects: हल्दी दूध हमारे घरों में सदियों से इस्तेमाल होता आ रहा है. यह दूध में हल्दी मिलाकर बनाया जाता है. हल्दी में औषधीय गुण होते हैं और दूध में पोषक तत्व, इसलिए दोनों मिलकर शरीर को कई तरह से फायदा पहुंचाते हैं. यहां जानिए हल्दी दूध के फायदे और नुकसान.

Turmeric Milk Benefits And Side Effects: हल्दी दूध पीने के फायदे और नुकसान.

Haldi Dudh Ke Fayde aur Nuksan: हल्दी दूध को गोल्डन मिल्क भी कहा जाता है. यह दूध और हल्दी के मेल से तैयार होता है, जो शरीर को कई तरह के लाभ देता है, जैसे मजबूत इम्यूनिटी, सर्दी-खांसी में राहत देना और त्वचा को निखारना. लेकिन, हर चीज की तरह इसके कुछ नुकसान भी हो सकते हैं, खासकर जब इसका सेवन ज्यादा मात्रा में या गलत समय पर किया जाए. यहां हम हल्दी दूध पीने के फायदे और कुछ संभावित नुकसानों के बारे में बता रहे हैं साथ ही इसे पीने का सबसे सही समय भी जानिए आप इसका पूरा लाभ उठा सकें और स्वास्थ्य को बेहतर बना सकें.

हल्दी वाला दूध पीने के फायदे

इम्यूनिटी बढ़ाता है: हल्दी में एंटीऑक्सिडेंट और एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं जो शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता को मजबूत करते हैं.

सर्दी-खांसी में राहत: हल्दी वाला गर्म दूध पीने से गले की खराश, खांसी और सर्दी में आराम मिलता है.
जोड़ों के दर्द में फायदेमंद: हल्दी में मौजूद करक्यूमिन सूजन को कम करता है और गठिया जैसे रोगों में राहत देता है.
बेहतर नींद के लिए सहायक: रात को सोने से पहले हल्दी वाला दूध पीने से मानसिक शांति मिलती है और नींद अच्छी आती है.
पाचन तंत्र को सुधारता है: हल्दी वाला दूध पेट की गैस, अपच और सूजन जैसी समस्याओं में मदद करता है.
त्वचा को चमकदार बनाता है: हल्दी के एंटीसेप्टिक गुण त्वचा को साफ और चमकदार बनाते हैं.
मासिक धर्म के दर्द में राहत: महिलाओं के लिए यह दूध पीरियड्स के दौरान दर्द और ऐंठन को कम करने में सहायक होता है.

हल्दी वाला दूध पीने के नुकसान (Disadvantages of Drinking Turmeric Milk)

ज्यादा मात्रा में सेवन से पेट की समस्या ज्यादा हल्दी लेने से पेट में जलन, गैस या दस्त हो सकते हैं.

  • गर्भवती महिलाओं को सावधानी बरतनी चाहिए गर्भावस्था में हल्दी का ज्यादा सेवन गर्भ को नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए डॉक्टर की सलाह जरूरी है.
  • किडनी स्टोन की संभावना हल्दी में ऑक्सलेट होता है, जो ज्यादा मात्रा में लेने पर किडनी स्टोन का कारण बन सकता है.
  • ब्लड थिनिंग का असर हल्दी खून को पतला करती है, इसलिए अगर आप ब्लड थिनर दवाएं ले रहे हैं तो हल्दी का सेवन सीमित करें.

हल्दी वाला दूध पीने का सही समय (Right Time To Drink Turmeric Milk)

  • रात को सोने से पहले यह सबसे अच्छा समय माना जाता है क्योंकि इससे नींद अच्छी आती है और शरीर की मरम्मत प्रक्रिया तेज होती है.
  • सर्दी-खांसी में सुबह और रात दोनों समय अगर आप बीमार हैं तो दिन में दो बार हल्दी वाला दूध पी सकते हैं.
  • खाली पेट न पिएं हल्दी दूध को भोजन के बाद या रात को सोने से पहले लेना बेहतर होता है.

हल्दी वाला दूध एक प्राकृतिक औषधि की तरह है जो शरीर को कई तरह से फायदा पहुंचाता है. लेकिन, इसका सेवन संतुलित मात्रा में और सही समय पर करना जरूरी है. अगर कोई स्वास्थ्य समस्या है तो डॉक्टर से सलाह जरूर लें.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

