बार बार मुंह सूखना किस विटामिन की कमी का संकेत है?

Dry Mouth Causes and Home Remedies: अगर किसी का मुंह बार-बार सूखता है और पानी पीने की इच्छा होती है, तो ये सामान्य नहीं है. ये समस्या हमारे शरीर में किसी विटामिन की कमी का संकेत भी हो सकता है. बहुत से लोग ऐसे छोटे-छोटे लक्षणों को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन बाद में जब समस्या बढ़ जाती है, तो मेडिकल टेस्ट करवाते हैं और सप्लीमेंट लेने पड़ते हैं. ऐसे में समय रहते इन संकेतों को पहचानना और उन्हें नेचुरल तरीके से या डाइट के जरिए ठीक करना जरूरी है. हालांकि सोडियम और पोटैशियम जैसे सामान्य मिनरल्स का मुंह सूखने से कोई संबंध नहीं है, लेकिन स्टडीज से पता चलता है कि कुछ विटामिन मुंह सूखने, त्वचा छिलने, जीभ में दर्द और मुंह संबंधी दुष्प्रभावों का कारण बन सकते हैं.

पोषक तत्वों से भरपूर फूड्स को शामिल करने से मुंह की कमियों और मुंह के स्वास्थ्य संबंधी दुष्प्रभावों को दूर करने में मदद मिल सकती है. लेकिन, जरूरत पड़ने पर आप सप्लीमेंट भी ले सकते हैं. यहां मुंह सूखने का कारण बनने वाले प्रमुख विटामिन और मिनरल्स की कमी और उनके इलाज के बारे में बता रहे हैं.

मेरा मुंह बार-बार मुंह क्यों सूखता है? | Why does my mouth keep getting dry?

बार-बार मुंह सूखना कई विटामिनों की कमी का संकेत हो सकता है, जिनमें विटामिन बी12, विटामिन बी6, विटामिन बी2, विटामिन बी3 (नियासिन) और विटामिन ए शामिल हैं. आयरन, जिंक और कैल्शियम जैसी अन्य पोषक तत्वों की कमी भी मुंह सूखने का कारण बन सकती है, जो श्लेष्मा झिल्ली को प्रभावित कर सकती है और असुविधा पैदा कर सकती है.

मुंह सूखने के अन्य कारण क्या हैं?

लाइफस्टाइल की आदतें जैसे शराब पीना, सिगरेट पीना और सोते समय मुंह से सांस लेना मुंह सूखने का कारण बनते हैं, लेकिन कभी-कभी चिंता भी इसका कारण बन जाती है. सामान्य तौर पर इस प्रकार का ड्राई माउथ शायद ही कभी चिंता का कारण बनता है.

हालांकि, कुछ मामलों में ड्राई माउथ किसी आंतरिक स्थिति का संकेत हो सकता है, डायबिटीज, लार ग्रंथि संबंधी विकार, एचआईवी और अन्य बीमारियां ड्राई माउथ का कारण बन सकती हैं. मेयो क्लिनिक के अनुसार, मुंह सूखना सर्जरी या चोट के कारण नर्व्स डैमेज, साथ ही अल्जाइमर रोग या स्ट्रोक के कारण भी हो सकता है. एक दूसरा संभावित कारण ओरल यीस्ट इंफेक्शन है.

5 विटामिन की कमी जो मुंह सूखने का कारण बनती है | 5 Vitamin Deficiencies That Cause Dry Mouth

1. प्रोटीन

यह कोई विटामिन नहीं है. लेकिन स्टडी से पता चलता है कि अगर आपके शरीर में प्रोटीन की कमी है, तो लार ग्रंथियां ठीक से काम नहीं कर सकती हैं. मेयो क्लिनिक के अनुसार, आपकी कैलोरी की जरूरतों के आधार पर प्रतिदिन लगभग 50 से 175 ग्राम प्रोटीन लेने की सलाह दी जाती है.

प्रोटीन से भरपूर फूड्स में शामिल हैं-

डेयरी प्रोडक्ट्स

अंडे

फलियां

नॉनवेज

नट्स

सीटन

सी फूड्स

टोफू

2. विटामिन ए

विटामिन ए की कमी से मुंह सूख सकता है और ओरल प्रोब्लम्स हो सकती हैं. लेकिन, कुछ मामलों में विटामिन ए की ज्यादा खुराक लेने से मुंह में दर्द, सूखापन और होंठ फट सकते हैं.

विटामिन ए से भरपूर फूड्स की लिस्ट-

डेयरी प्रोडक्ट्स

अंडे

फोर्टिफाइड अनाज

खरबूजा और कद्दू जैसे फल

पालक, ब्रोकली, गाजर और शकरकंद जैसी सब्ज़ियां.

3. आयरन

हालांकि आयरन की कमी शरीर में कई तरह की समस्याएं पैदा कर सकती है, जिसमें लाल, दर्दनाक जीभ और जलन भी शामिल है. स्टडी से पता चलता है कि इसका एक सामान्य संकेत मुंह का सूखना है. FDA ज्यादातर लोगों को प्रतिदिन 18 मिलीग्राम आयरन लेने की सलाह देता है.

आयरन से भरपूर फूड्स की लिस्ट-

गहरी हरी सब्ज़ियां

फलियां

मांस

सी फूड्स

साबुत अनाज

4. जिंक

जिंक लार ग्रंथियों को प्रोटीन, विटामिन ए और आयरन की तरह प्रभावित नहीं करता, लेकिन यह आपके मुंह में बनने वाली लार की मात्रा को प्रभावित कर सकता है, जिसकी वजह से मुंह सूख जाता है. जिंक की कमी आपके द्वारा बनने लार की संरचना को भी प्रभावित कर सकती है, जिससे आपको कैविटी की समस्या हो सकती है.

जिंक से भरपूर फूड्स की लिस्ट-

फोर्टिफाइड अनाज

डेयरी प्रोडक्ट्स

फलियां

मांस

नट्स

सी फूड्स

साबुत अनाज

5. विटामिन बी

जरूरी विटामिन बी की कमी से मुंह सूख सकता है और जीभ से जुड़ी अन्य समस्याएं हो सकती हैं. उदाहरण के लिए विटामिन बी2 और बी3 की कमी से जीभ सूज सकती है, जबकि विटामिन बी6 की कमी से जीभ में दर्द या जलन हो सकती है.

विटामिन बी से भरपूर फूड्स की लिस्ट-

थियामिन (विटामिन बी1)

साबुत अनाज

बीन्स

नट्स

मांस

राइबोफ्लेविन (विटामिन बी2)-

अंडे

अनाज

मांस

मिल्क प्रोडक्ट्स

सी फूड्स

पालक

नियासिन (विटामिन बी3)-

बीन्स

साबुत अनाज

मांस

मेवे

सी फूड

विटामिन बी6-

फल

फलियां

आलू

साल्मन और टूना जैसी मछलियां

विटामिन बी12-

डेयरी प्रोडक्ट्स

अंडे

फोर्टिफाइड अनाज

मांस

सी फूड्स

अगर आप भी बार-बार मुंह सूखने की समस्या से परेशान हैं, तो पहले इन हेल्थ टेस्ट करवा लें और इन विटामिन की कमी को दूर करने के लिए डाइट को सुधारें.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)