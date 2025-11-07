Kharate Kyu Aate Hai: खर्राटे न सिर्फ नींद में बाधा डालते हैं, बल्कि लंबे समय में शरीर को कई नुकसान भी पहुंचा सकते हैं. कई लोगों को ऐसा लगता है कि खर्राटे मोटापे, गले की संरचना या नींद की स्थिति के कारण आते हैं, लेकिन ऐसा सच नहीं है. इसका बड़ा कारण शरीर में किसी विटामिन की कमी के वजह से भी हो सकता है. शरीर में कुछ विटामिन्स की कमी खर्राटे आने का कारण बन सकती हैं. यहां जानें किस विटामिन की कमी से खर्राटे आते हैं, उनका शरीर पर क्या असर पड़ सकता है.

विटामिन डी की कमी : विटामिन डी हड्डियों और मांसपेशियों की मजबूत बनाने के लिए जरूरी माना जाता है और जब शरीर में इस विटामिन की कमी होती है, तो गले की मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं और कमजोर मांसपेशियां नींद के दौरान वायुमार्ग को सही तरीके से खुला नहीं रख पातीं, जिससे हवा के मार्ग में दिक्कत आने लगती है और खर्राटे शुरू हो जाते हैं. शरीर में इस विटामिन की कमी को दूर करने के लिए रोजाना धूप में 15 से 20 मिनट टहलना या अपनी डाइट में अंडा, दही, मछली जैसी चीजों को शामिल करना फायदेमंद साबित हो सकता है.

विटामिन बी12 की कमी: विटामिन बी12 नसों और दिमाग के लिए बेहद जरूरी माना जाता है. शरीर में इसकी कमी से मांसपेशियों का बैलेंस बिगड़ सकता है और यह गले की मांसपेशियों को कमजोर कर सकता है, जिसके कारण नींद में खर्राटे आ सकते हैं और नींद पूरी करने में दिक्कतें आ सकती हैं. इसकी कमी को पूरा करने के लिए अंडा, पनीर और दूध का सेवन फायदेमंद माना जा सकता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)