कड़ी पत्ता में कौन सा विटामिन होता है?

Kari Patta Mein Kaun Sa Vitamin Paya Jata Hai: सब्जी के तड़के में इस्तेमाल किए जाने वाला करी पत्ता न सिर्फ खाने की खुशबू बढ़ाता है, बल्कि उसे स्वादिष्ट भी बनाता है. इसे अपनी डाइट में शामिल करने के कई फायदे हैं क्योंकि इसमें मौजूद तत्व सेहत के लिए भी किसी औषधि से कम नहीं है, लेकिन क्या आप जानते हैं इन पत्तों में कौन से विटामिन पाए जाते हैं? अगर नहीं तो स्टोरी में बने रहिए. आज हम आपको करी पत्ते में कौन-कौन से विटामिन होते हैं और उनके क्या फायदे हैं इसके बारे में बताने वाले हैं.

Which Vitamin Does Curry Leaves Have?

विटामिन ए: करी पत्ते में विटामिन ए की मात्रा ज्यादा पाई जाती है. यह विटामिन हमारी आंखों की रोशनी को ठीक रखने के लिए बेहद जरूरी माना जाता है. विटामिन ए शरीर में रेटिनॉल नामक तत्व बनाता है जो रेटिना को मजबूत बनाने में मदद करता है. नियमित रूप से इसका सेवन रात में दिखाई देने की समस्या से बचाव करवा सकता है और साथ स्किन को भी सॉफ्ट और हेल्दी बनाए बनाए रख सकता है.

विटामिन बी कॉम्प्लेक्स: करी पत्ते में विटामिन बी1, बी2, बी3, बी5 और बी6 से भरपूर होते हैं, जिन्हें मिलकर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है. यह विटामिन पाचन और ऊर्जा उत्पादन के लिए बेहद लाभदायक माना जात है. यह शरीर की थकान, कमजोरी और मानसिक तनाव को कम करने में मदद कर सकता है साथ ही बालों और स्किन की सेहत बनाए रखने में भी मददगार साबित हो सकता है.

विटामिन सी: करी पत्ते में विटामिन सी की अच्छी मात्रा पाई जाती है, यह एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है जो शरीर की रोग-प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने में मदद करता है. विटामिन सी बदलते मौसम में होने वाली समस्याएं जैसे सर्दी-जुकाम और संक्रमण से बचा सकता है. इसके नियमित सेवन से स्किन को ग्लोइंग बनाया जा सकता है और झुर्रियों को कम किया जा सकता है.

