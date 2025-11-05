कौन से विटामिन की कमी से ठंड ज्यादा लगती है?

Jyada Thand Kyu Lagti Hai: कई लोगों को ज्यादा ठंड लगती है, जब मौसम इतना ठंडा भी नहीं होता तब भी वे कांपने लगते हैं. ऐसा आगर आपके साथ भी होता है तो इसे मजाक में न लें. यह शरीर में किसी विटामिन की कमी के कारण हो सकता है. तो चलिए बिना देरी किए जानते हैं कि किस विटामिन की कमी के कारण ज्यादा ठंड लगती है और इसे दूर करने के लिए अपने खान-पान और लाइफस्टाइल में क्या बदलाव किया जा सकता है.

ज्यादा ठंड लगने का कारण?

विटामिन डी: विटामिन डी को सनशाइन विटामिन के नाम से भी जाना जाता है. इसका काम न सिर्फ हड्डियों को मजबूत बनाने का होता है, बल्कि शरीर की ऊर्जा और हार्मोन संतुलन बनाए रखने का भी होता है. ऐसे में शरीर में इसकी कमी थकान, मूड स्विंग और ठंड ज्यादा ठंड लगने जैसी समस्याओं का कारण बन सकती है. शरीर में इसकी कमी को दूर करने के लिए अपनी डाइट में अंडे की जर्दी, दूध, मशरूम और फोर्टिफाइड फूड्स जैसी चीजों का शामिल किया जा सकता है और इसके अलावा कुछ देर रोजाना धूप में बैठना भी फायदेमंद माना जा सकता है.

इसे भी पढ़ें: Big Boss 19 के घर में डेंगू का अटैक, प्रणित मोरे बने शिकार, जानें डेंगू के लक्षण और उपा

विटामिन बी12: यह विटामिन रेड ब्लड सेल्स बनाने में मदद करता है. ऐसे में शरीर में इसकी कमी एनीमिया का कारण बन सकती है, जिससे ऑक्सीजन पूरे शरीर में ठीक से नहीं पहुंच पाती और यही कारण है बार-बार ठंड लगती है, कमजोरी महसूस होती है और हाथ-पैर हमेशा ठंडे रहते हैं. शरीर में इस विटामिन की कमी को दूर करने के लिए डाइट में दूध, अंडे, मछली, मांस, दही और सोया प्रोडक्ट्स को शामिल करना लाभदायक साबित हो सकता है.

Watch Video: धूम्रपान करने वालों को खांसी की दिक्कत क्यों होती है?

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)