Big Boss 19 के घर में डेंगू का अटैक, प्रणित मोरे बने शिकार, जानें डेंगू के लक्षण और उपाय

Bigg Boss 19 Pranit More Health Update: टीवी रियलिटी शो Big Boss 19 के घर में इस बार न सिर्फ टास्क और बहस चर्चा में हैं, बल्कि एक कंटेस्टेंट की तबीयत भी चिंता का कारण बन गई है. अपने ह्यूमर के लिए मशहूर प्रणित मोरे डेंगू से संक्रमित हो गए हैं, जिसके चलते उन्हें शो छोड़कर इलाज के लिए बाहर जाना पड़ा. अचानक से हुई उनकी एग्जिट ने सबके मन में चिंता का माहौल बना दिया है. डेंगू तेजी से फैल रहा है ऐसे में खुद को ठीक रखने के लिए ये जानना डेंगू क्या है, इसके लक्षण क्या हैं और इससे बचाव के लिए हम कौन-कौन से कदम उठा सकते हैं बेहद जरूरी है.

डेंगू में सबसे पहले कौन से लक्षण आते हैं?

डेंगू एक वायरल संक्रमण है जो एडीज एजिप्टी और एडीज एल्बोपिक्टस नामक मच्छर के काटने से फैलता है. यह मच्छर साफ पानी में पनपता है और अपनी जनसंख्या बढ़ाकर संक्रमण का खतरा बढ़ाते हैं. डेंगू का वायरस खून में पहुंचकर शरीर के प्लेटलेट्स को प्रभावित करता है. मच्छर के काटने के बाद लगभग चार से चौदह दिन बाद लक्षण दिखाई देते हैं.

डेंगू के लक्षण

104°F तक का तेज बुखार

सिर, आंखों और जोड़ों में दर्द

मांसपेशियों में अकड़न या टूटने जैसा अहसास

भूख कम लगना, उल्टी या जी मिचलाना

त्वचा पर लाल दाने या चकत्ते

थकान और कमजोरी

बचाव और उपाय

अपने घर, गार्डन या छत पर कहीं भी पानी जमा न रहने दें. पूरे कपड़े पहनकर ही बाहर निकलें ताकि मच्छर काट न सके. घर में मच्छर कॉइल, लिक्विड, अगरबत्ती या इलेक्ट्रॉनिक रिपेलेंट का प्रयोग करें और घर से बाहर निकलते समय मच्छर रोधी क्रीम जरूर लगाएं. अच्छा खाना, पर्याप्त पानी और विटामिन-सी से भरपूर फल जैसे संतरा, अमरूद और नींबू को अपनी डाइट में शामिल करें इन्हें खाने से शरीर की रोग की प्रतिरोधक मजबूत होगी.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)