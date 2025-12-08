कौन सी साइड सोना चाहिए, लेफ्ट या राइट? किस बीमारी में किस साइड सोना चाहिए, जानें सोने की सही मुद्रा और उसके फायदे | Sone Ki Best Position Kaun Si Hai

Kis Taraf Sona Chahiye Left or Right : क्या आप जानते हैं कि आप रात को किस करवट (Side) सोते हैं, यह आपकी सेहत पर गहरा असर डालता है? सोते समय की हमारी मुद्रा (Sleeping Posture) केवल आराम के लिए नहीं होती, बल्कि यह पाचन (Digestion), रीढ़ की हड्डी (Spine) और यहाँ तक कि दिल के स्वास्थ्य को भी प्रभावित करती है. यह सवाल अक्सर पूछा जाता है कि सोने के लिए लेफ्ट साइड (बाईं करवट) बेहतर है या राइट साइड (दाईं करवट)?

इस लेख में हम आसान भाषा में समझेंगे कि आयुर्वेद और आधुनिक विज्ञान इस बारे में क्या कहते हैं, और आपको सबसे ज़्यादा फायदा किस करवट सोने से मिल सकता है.

सोने के लिए 'लेफ्ट साइड' क्यों है सबसे बेस्ट? (Benefits of Sleeping on Left Side | Kis Taraf Sona Chahiye Left or Right )

आयुर्वेद और आधुनिक विज्ञान दोनों ही बाईं करवट (लेफ्ट साइड) सोने को सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद मानते हैं. इसके पीछे कई ठोस वैज्ञानिक कारण हैं:

1. बेहतर पाचन क्रिया के लिए किस करवट सोएं

हमारे पेट (Stomach) का आकार थोड़ा बायीं तरफ होता है.

कारण: जब आप बाईं करवट सोते हैं, तो पेट में मौजूद भोजन गुरुत्वाकर्षण (Gravity) की मदद से छोटी आंत (Small Intestine) की तरफ़ आसानी से नीचे चला जाता है. इससे पाचन क्रिया सुधरती है और खाना जल्दी पचता है.

जब आप बाईं करवट सोते हैं, तो पेट में मौजूद भोजन गुरुत्वाकर्षण (Gravity) की मदद से छोटी आंत (Small Intestine) की तरफ़ आसानी से नीचे चला जाता है. इससे पाचन क्रिया सुधरती है और खाना जल्दी पचता है. फायदा: यह रात में होने वाली एसिडिटी (Acidity) और सीने की जलन (Heartburn) की समस्या को भी कम करता है.

2. दिल के लिए अच्छा, हार्ट पेशेंट को कैसे सोना चाहिए?

दिल (Heart) भी शरीर के बीच से थोड़ा बायीं तरफ होता है.

कारण: बाईं करवट सोने से दिल को खून पंप करने में आसानी होती है. जब आप बाईं करवट सोते हैं, तो गुरुत्वाकर्षण दिल को लिम्फ नोड्स (Lymph Nodes) और धमनियों (Arteries) से खून को निचले अंगों तक लाने में मदद करता है.

बाईं करवट सोने से दिल को खून पंप करने में आसानी होती है. जब आप बाईं करवट सोते हैं, तो गुरुत्वाकर्षण दिल को लिम्फ नोड्स (Lymph Nodes) और धमनियों (Arteries) से खून को निचले अंगों तक लाने में मदद करता है. फायदा: इससे दिल पर तनाव कम पड़ता है और रक्त संचार (Blood Circulation) बेहतर होता है.

Also Read: रात को सोने से पहले बस 1 चम्मच खाएं ये चीज, नींद आएगी ऐसी कि अलार्म भी हार मान जाए

Photo Credit: Pexels

3. लिम्फेटिक सिस्टम के लिए ज़रूरी

हमारा लिम्फेटिक सिस्टम (Lymphatic System) शरीर से विषाक्त पदार्थों (Toxins) को बाहर निकालने का काम करता है.

कारण: लिम्फेटिक सिस्टम का मुख्य और सबसे बड़ा वाहिनी (Duct) बायीं तरफ होती है. बाईं करवट सोने से यह सिस्टम विषैले पदार्थों को फ़िल्टर करने और शरीर से बाहर निकालने में ज़्यादा असरदार तरीके से काम करता है.

4. गर्भवती महिलाओं को किस करवट सोना चाह‍िए

गर्भवती महिलाओं (Pregnant Women) को हमेशा बाईं करवट सोने की सलाह दी जाती है.

कारण: यह माँ और बच्चे दोनों के लिए सबसे सुरक्षित मुद्रा है. बाईं करवट सोने से गर्भ में पल रहे शिशु को रक्त और पोषक तत्वों की सप्लाई बेहतर होती है. साथ ही, यह माँ के लीवर और गुर्दे (Kidneys) पर भी दबाव कम करता है.

5. खर्राटे (Snoring) और स्लीप एपनिया में कमी में किस करवट सोएं

बाईं करवट सोने से जीभ और तालु (Palate) पीछे की तरफ नहीं खिसकते.

फायदा: इससे वायु मार्ग (Airway) खुला रहता है, जिससे खर्राटों की समस्या और स्लीप एपनिया (Sleep Apnea) के लक्षण कम हो सकते हैं.

Also Read: रात में सोने का सबसे अच्छा समय कौन सा है? बता रही हैं ब्रह्मकुमारी की सिस्टर शिवानी

Photo Credit: Pexels

दाईं करवट सोना कब है ठीक? (Right Side Sleeping)

वैसे तो बाईं करवट सोना सबसे अच्छा है, लेकिन कुछ लोग दाईं करवट (राइट साइड) सोना पसंद करते हैं.

पाचन पर असर: दाईं करवट सोने से पेट और खाने की नली (Esophagus) का जोड़ ऊपर आ जाता है, जिससे एसिड रिफ्लक्स (Acid Reflux) और सीने की जलन की समस्या बढ़ सकती है.

दाईं करवट सोने से पेट और खाने की नली (Esophagus) का जोड़ ऊपर आ जाता है, जिससे एसिड रिफ्लक्स (Acid Reflux) और सीने की जलन की समस्या बढ़ सकती है. कुछ अपवाद: अगर आपको दिल से संबंधित कोई खास समस्या है, या डॉक्टर ने किसी विशेष कारण से दाईं करवट सोने की सलाह दी है, तो आपको उनका निर्देश मानना चाहिए.

क्या पीठ के बल (On the Back) सोना ठीक है?

पेट के बल (On the Stomach) सोने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे गर्दन और रीढ़ की हड्डी पर तनाव आता है. पीठ के बल सीधा (On the Back) सोना भी रीढ़ के लिए अच्छा है, लेकिन इससे खर्राटे और स्लीप एपनिया की समस्या बढ़ सकती है.

Also Read: भुनी अजवाइन खाने के क्या फायदे हैं? भुनी अजवाइन कैसे खानी चाहिए?

सोने की सही मुद्रा कैसे अपनाएं? | Sone Ki Best Position Kaun Si Hai

अगर आपको बाईं करवट सोने की आदत नहीं है, तो शुरुआत में यह मुश्किल हो सकता है:

तकिए का इस्तेमाल: अपनी पीठ के पीछे एक लंबा तकिया (Pillow) लगाएँ ताकि आप रात में करवट बदलकर पीठ के बल न सो जाएँ.

अपनी पीठ के पीछे एक लंबा तकिया (Pillow) लगाएँ ताकि आप रात में करवट बदलकर पीठ के बल न सो जाएँ. पैरों के बीच तकिया: अपने पैरों के बीच एक तकिया रखने से रीढ़ की हड्डी सीधी रहती है और आपको बाईं करवट सोने में आराम महसूस होता है.

अपने पैरों के बीच एक तकिया रखने से रीढ़ की हड्डी सीधी रहती है और आपको बाईं करवट सोने में आराम महसूस होता है. धीरे-धीरे आदत डालें: अपनी नई मुद्रा को धीरे-धीरे अपनाएँ. आपका शरीर समय के साथ इसमें ढल जाएगा.

सामान्य स्वास्थ्य और बेहतर पाचन के लिए बाईं करवट (Left Side) सोना सबसे अच्छा माना जाता है, खासकर गर्भवती महिलाओं और एसिडिटी के मरीज़ों के लिए. यह आपके दिल और पाचन तंत्र को प्राकृतिक रूप से काम करने में मदद करता है. यदि आपको कोई पुरानी स्वास्थ्य समस्या है, तो अपनी सोने की मुद्रा बदलने से पहले हमेशा डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें. अपनी सेहत का ध्यान रखें और सही करवट सोएँ!

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)