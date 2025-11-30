विज्ञापन
क्या ड्राई फ्रूट्स खाने का गलत तरीका डाल सकता है आपकी किडनी पर असर? कभी भूलकर भी नहीं करनी चाहिए ये गलती

Dry Fruit Side Effects on Kidney: क्या आप जानते हैं कि ड्राई फ्रूट्स को गलत तरीके से खाना सेहत को फायदे की जगह नुकसान भी पहुंचा सकता है? गलत मात्रा या गलत तरीके से ड्राई फ्रूट्स का सेवन किडनी पर एक्स्ट्रा दबाव डाल सकता है.

How to Keep Kidneys Healthy: किडनी को हेल्दी रखने के लिए ड्राई फ्रूट्स को सही तरीके से खाना जरूरी है.

Dry Fruit Side Effects on Kidney: आजकल सेहतमंद रहने की दौड़ में लोग अपनी डाइट में ड्राई फ्रूट्स को बड़े शौक से शामिल कर रहे हैं. बादाम, काजू, पिस्ता, अखरोट, किशमिश और अंजीर, ये सभी सुपरफूड की श्रेणी में आते हैं. इनमें मौजूद विटामिन, मिनरल्स, हेल्दी फैट्स और एंटीऑक्सीडेंट शरीर को मजबूत बनाते हैं. ये ड्राई फ्रूट्स हड्डियों को मजबूत करते हैं, दिमाग की सेहत सुधारते हैं, दिल के लिए फायदेमंद होते हैं और त्वचा पर ग्लो लाते हैं. लेकिन, क्या आप जानते हैं कि इन्हें गलत तरीके से खाना सेहत को फायदे की जगह नुकसान भी पहुंचा सकता है? गलत मात्रा या गलत तरीके से ड्राई फ्रूट्स का सेवन किडनी पर एक्स्ट्रा दबाव डाल सकता है, जिससे समय के साथ किडनी फंक्शन पर नेगेटिव असर दिखाई देने लगता है.

Effect of Dried Fruits on Kidneys: ड्राई फ्रूट्स में प्रोटीन, पोटैशियम और फॉस्फोरस जैसे तत्व पाए जाते हैं जो सामान्य मात्रा में शरीर के लिए जरूरी होते हैं, लेकिन ज्यादा मात्रा या बिना सही प्रोसेस के खाने पर यह किडनी को फिल्टर करने में दिक्कत पैदा कर सकते हैं. खासकर उन लोगों के लिए जिनकी किडनी कमजोर है या जिन्हें हाई बीपी और डायबिटीज जैसी समस्याएं हैं, उनके लिए यह गलती खतरनाक साबित हो सकती है.

क्यों हो सकता है ड्राई फ्रूट्स से किडनी पर असर? |  Why Can Dry Fruits Affect the Kidneys?

1. पोटेशियम की मात्रा ज्यादा

बादाम, किशमिश, पिस्ता और अंजीर में पोटेशियम ज्यादा होता है. जरूरत से ज्यादा पोटेशियम का सेवन किडनी पर दबाव बढ़ा देता है क्योंकि किडनी को इसे शरीर से बाहर निकालने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है.

2. फॉस्फोरस की मात्रा ज्यादा

काजू और अखरोट में मौजूद फॉस्फोरस हड्डियों और दांतों के लिए अच्छा है, लेकिन ज्यादा सेवन किडनी को कमजोर कर सकता है क्योंकि फॉस्फोरस को कंट्रोल में रखना भी किडनी का ही काम है.

3. बिना भिगोए ड्राई फ्रूट्स खाना

कई लोग बादाम, काजू और अखरोट सीधे ही खा लेते हैं. ड्राई फ्रूट्स को रातभर भिगोने से उनके एंजाइम एक्टिवेट होते हैं और एंटी-न्यूट्रिएंट्स कम हो जाते हैं. अगर आप इन्हें बिना भिगोए खाते हैं तो पाचन तंत्र पर बोझ पड़ता है और लंबे समय में किडनी पर भी असर हो सकता है.

4. ज्यादा मात्रा में रोजाना सेवन

ड्राई फ्रूट्स हेल्दी जरूर हैं, लेकिन कैलोरी और मिनरल्स से भरपूर होते हैं. ज्यादा सेवन शरीर में मिनरल बैलेंस बिगाड़ सकता है, जो किडनी को ओवरलोड कर देता है.

तो आखिर सही तरीका क्या है?

  • ड्राई फ्रूट्स को रात में भिगोकर सुबह सेवन करें.
  • रोजाना 5–7 बादाम 1–2 अखरोट और एक मुट्ठी मिक्स ड्राई फ्रूट्स से ज्यादा न खाएं.
  • किडनी या बीपी मरीज डॉक्टर की सलाह के बिना सेवन न बढ़ाएं
  • भुने और नमक लगे ड्राई फ्रूट्स से दूरी बनाए रखें.

ड्राई फ्रूट्स प्रकृति का दिया हुआ सुपरफूड हैं, लेकिन इन्हें गलत तरीके से खाना शरीर के लिए बोझ बन सकता है. सही मात्रा और सही तरीके से सेवन करें, ताकि किडनी पर असर न पड़े और इनकी असली पौष्टिकता का लाभ मिल सके.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

