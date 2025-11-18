ड्राई फ्रूट्स खाने का गलत तरीका डाल सकता है किडनी पर असर? जानिए Dry Fruits कैसे और कब खाएं

Dry Fruits Effect on Kidney: आजकल हर कोई अपनी सेहत को लेकर ज्यादा सतर्क हो गया है और इसी वजह से ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल बहुत बढ़ गया है. लोग इन्हें सुबह खाली पेट, रात में सोने से पहले या फिर कभी भी स्नैक की तरह खा लेते हैं. बादाम, काजू, किशमिश, पिस्ता, अखरोट ये सभी सुपरफूड माने जाते हैं, क्योंकि इनमें भरपूर पोषक तत्व मौजूद होते हैं. लेकिन, क्या आप जानते हैं कि इन्हें गलत तरीके से खाने से फायदा कम और नुकसान ज्यादा हो सकता है? खासकर किडनी पर इनका असर गलत आदतों की वजह से बढ़ सकता है.

कई लोग सोचते हैं कि ड्राई फ्रूट्स जितने ज्यादा खाएंगे, उतना ही फायदा मिलेगा, जबकि सच इसके उलट है. इनका सेवन अगर मात्रा, समय और तरीके का ध्यान रखकर किया जाए तो ही शरीर के लिए फायदेमंद होते हैं.

ड्राई फ्रूट्स गलत तरीके से खाने पर किडनी को कैसे नुकसान पहुंच सकता है?

ड्राई फ्रूट्स में फॉस्फोरस, ऑक्सालेट और पोटेशियम की मात्रा काफी ज्यादा होती है. सामान्य लोगों के लिए यह तत्व फायदेमंद हैं, लेकिन, किडनी कमजोर हो, किसी को स्टोन की समस्या हो, क्रॉनिक किडनी डिजीज का रिस्क हो, तो इन तत्वों की ज्यादा मात्रा किडनी पर एक्स्ट्रा दबाव डाल सकती है.

उदाहरण के लिए:

काजू में ऑक्सालेट ज्यादा होता है, जो स्टोन बनने में योगदान दे सकता है.

किशमिश और खजूर में पोटेशियम ज्यादा होता है, जो किडनी कमजोर होने पर शरीर में जमा हो सकता है.

बादाम और अखरोट में फॉस्फोरस ज्यादा होता है, जो किडनी रोगियों के लिए जोखिम बढ़ा सकता है.

इसका मतलब यह नहीं कि ड्राई फ्रूट्स हानिकारक हैं, बल्कि गलत मात्रा और गलत समय पर खाने से दिक्कतें बढ़ सकती हैं.

ड्राई फ्रूट्स कब और कैसे खाने चाहिए? | When and How Should Dry Fruits be Eaten?

सुबह भिगोकर खाएं

कुछ ड्राई फ्रूट्स जैसे बादाम, अंजीर और किशमिश को रातभर भिगोकर खाना चाहिए. इससे पाचन आसान होता है, पोषक तत्व जल्दी अवशोषित होते हैं, किडनी पर लोड कम पड़ता है.

खाली पेट हर ड्राई फ्रूट नहीं खाना चाहिए:

बादाम (भीगे हुए) खाना ठीक है.

काजू, पिस्ता, अखरोट खाली पेट खाने से गैस, ब्लोटिंग और एसिडिटी हो सकती है.

एक दिन में कितने ड्राई फ्रूट्स खाने चाहिए?

4-6 भीगे बादाम

1-2 अखरोट

4-5 काजू (कभी-कभी)

7-10 किशमिश (भिगोकर)

3-4 पिस्ता

नमक या रोस्टेड ड्राई फ्रूट्स से बचें:

बाजार में मिलने वाले नमकीन या ओवर-रोस्टेड ड्राई फ्रूट्स किडनी और हार्ट के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं. नमक और ऑयल इन्हें अनहेल्दी बना देते हैं.

किडनी मरीजों को डॉक्टर से पूछकर ही खानी चाहिए:

क्रोनिक किडनी डिजीज, स्टोन या हाई पोटेशियम वाले लोगों को अपनी डाइट में ड्राई फ्रूट्स सीमित मात्रा और डॉक्टर की सलाह से शामिल करने चाहिए.

ड्राई फ्रूट्स के फायदे अगर सही तरीके से खाए जाएं:

इम्यूनिटी बढ़ाते हैं

एनर्जी लेवल सुधारते हैं

हार्ट को हेल्दी रखते हैं

दिमाग की कार्यक्षमता बढ़ाते हैं

एंटीऑक्सिडेंट्स से भरपूर

स्किन और हेयर को पोषण देते हैं

लेकिन यह सभी फायदे तभी मिलते हैं जब इनका सेवन संयम और सही तरीके से किया जाए.

ड्राई फ्रूट्स सुपरफूड हैं, इसमें कोई शक नहीं. लेकिन, इनका गलत तरीका जैसे ओवरईटिंग, खाली पेट हर ड्राई फ्रूट खाना, नमकीन व रोस्टेड विकल्प चुनना किडनी पर असर डाल सकता है. सही मात्रा, सही समय और सही तरीके से खाए गए ड्राई फ्रूट्स शरीर को भरपूर पोषण देते हैं और कई बीमारियों से बचाते हैं.

