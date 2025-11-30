बाबर आजम ने बदल दिया पाकिस्तान क्रिकेट का इतिहास, यह कारनामा करने वाले बने पहले खिलाड़ी

Babar Azam, Pakistan vs Sri Lanka: पाकिस्तान, श्रीलंका और जिम्बाब्वे के बीच खेले गए ट्राई सीरीज का फाइनल मुकाबला 29 नवंबर 2025 को पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच रावलपिंडी में खेला गया. जहां पाकिस्तान की टीम 8 गेंद शेष रहते 6 विकेट से बाजी मारने में कामयाब रही. मैच के हीरो जरूर सलामी बल्लेबाज सैम अयूब रहे. मगर अनुभवी बल्लेबाज बाबर आजम की भी जितनी सराहना की जाए, उतनी कम है. लक्ष्य का पीछा करते हुए वह तीसरे क्रम पर बल्लेबाजी के लिए उतरे. इस बीच 34 गेंदों का सामना करते हुए 108.82 की स्ट्राइक रेट से 37 रनों की नाबाद पारी खेली और अपनी टीम को जीत दिलाकर ही वापस लौटे.

बाबर आजम ने हासिल की बड़ी उपलब्धि

मैच के दौरान बाबर आजम ने एक बड़ी उपलब्धि भी हासिल की. वह पाकिस्तान की तरफ से टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्वाधिक कैच पकड़ने वाले पहले क्रिकेटर बन गए हैं. उनसे पहले यह विशेष उपलब्धि उनके ही साथी बल्लेबाज फखर जमान के नाम दर्ज थी. जिन्होंने 2017 से खबर लिखे जाने तक 114 मैच खेलते हुए 114 पारियों में 57 कैच पकड़े हैं. मगर पिछले मुकाबले में श्रीलंका के खिलाफ 3 कैच पकड़ते हुए बाबर आजम ने उन्हें पीछे छोड़ दिया है. 2016 से खबर लिखे जाने तक बाबर ने पाकिस्तान की तरफ से कुल 136 टी20 मुकाबले खेले हैं. इस बीच उन्होंने 136 पारियों में 60 कैच पकड़े हैं.

पाकिस्तान की तरफ से T20I क्रिकेट में सबसे ज्यादा कैच पकड़ने वाले टॉप 5 खिलाड़ी

60 कैच - बाबर आजम

57 कैच - फखर जमान

50 कैच - शोएब मलिक

40 कैच - शादाब खान

39 कैच - उमर अकमल

बाबर आजम का T20I क्रिकेट करियर

बात करें बाबर आजम के T20I क्रिकेट करियर के बारे में तो उन्होंने पाकिस्तान की तरफ से खबर लिखे जाने तक कुल 136 मैच खेले हैं. इस बीच उनके बल्ले से 129 पारियों में 39.54 की औसत से 4429 रन निकले हैं. बाबर के नाम टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 3 शतक और 38 अर्धशतक दर्ज है.

यह भी पढ़ें- PAK vs SL Final: टीम इंडिया को इस पाकिस्तानी से रहना होगा सावधान, नवाज का सुपर कारनामा, कोई भारतीय आस-पास नहीं