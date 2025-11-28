विज्ञापन

क्या सर्दियों में नींबू पानी पी सकते हैं? नींबू की तासीर ठंडी होती है या गर्म, स्टडी से जानिए नींबू पानी किन लोगों को नहीं पीना चाहिए

Lemon Water Benefits: जर्नल ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी एंड हेपेटोलॉजी में प्रकाशित एक स्टडी के मुताबिक, नींबू विटामिन सी का एक अच्छा स्रोत है, जो एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है और इम्यूनिटी को मजबूत बनाता है.

क्या सर्दियों में नींबू पानी पी सकते हैं? नींबू की तासीर ठंडी होती है या गर्म, स्टडी से जानिए नींबू पानी किन लोगों को नहीं पीना चाहिए
सर्दी में नींबू पानी पी सकते हैं क्या?
Lemon Water Benefits: नींबू एक चीज है, जो खाने में स्वाद से लेकर सेहत के लिए बहुत लाभकारी होता है. गर्मियों के मौसम में नींबू पानी पीने से बहुत फायदा मिलता है, क्योंकि यह शरीर को एनर्जी देता है और डिहाइड्रेशन से बचाता है. नींबू खट्टा होने के साथ-साथ विटामिन सी से भरपूर होता है, जो इम्यूनिटी को बूस्ट करने में मदद करता है. हालांकि, सर्दियों में लोग नींबू पानी पीना बहुत कम कर देते हैं. ऐसे में चलिए आपको बताते हैं क्या सर्दियों में नींबू पानी पीना चाहिए? नींबू की तासीर ठंडी या गर्म होती है? इसके अलावा किन लोगों को नींबू पानी नहीं पीना चाहिए?

नींबू पानी के फायदे

जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन में छपी रिसर्च के मुताबिक, नींबू पानी सेहत के लिए फायदेमंद होता है. जर्नल ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी एंड हेपेटोलॉजी (2020) में प्रकाशित एक स्टडी के मुताबिक, नींबू विटामिन सी का एक अच्छा स्रोत है, जो एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है और प्रतिरक्षा प्रणाली यानी इम्यूनिटी को मजबूत बनाता है. विटामिन सी वाइट ब्लड सेल्स के उत्पादन को बढ़ाता है, जो संक्रमणों से लड़ने के लिए जरूरी हैं.

क्या आप इसे सर्दियों में पी सकते हैं?

सर्दियों में भी नींबू पानी पीना शरीर के लिए अच्छा होता है और इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है. सुबह-सुबह गर्म पानी में नींबू पानी मिलाकर पीने से कई फायदे मिलते है. रोजाना नींबू पानी पीने से शरीर से विषाक्त पदार्थ यानी टॉक्सिन बाहर निकल जाते हैं. इससे पाचन क्रिया भी बेहतर होती है. यह पूरे दिन शरीर की एनर्जी को बनाए रखने में मदद करता है. सर्दियों में मेटाबॉलिज्म धीमा पड़ जाता है, तो गर्म पानी में नींबू का रस निचोड़ कर पीने से शरीर के आंतरिक तंत्र ठीक से काम करते हैं.

जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन में छपी रिसर्च के मुताबिक, जिन ड्रिंक्स में ज्यादा मात्रा में साइट्रिक एसिड और हाइड्रेशन होता है, वे मेटाबोलिक रेट को बढ़ा सकते हैं, भूख को कंट्रोल कर सकते हैं और वजन कंट्रोल पर असर डाल सकते हैं. गर्म पानी में नींबू का रस मिलाकर पीने से मेटाबॉलिज्म तेज होता है. नींबू में मौजूद सिट्रिक एसिड शरीर की चर्बी, खासकर पेट की चर्बी को जलाने में मदद करता है. खाने के बाद इसे पीने से बेहतर परिणाम मिलेंगे.

नींबू की तासीर कैसी होती है?

नींबू की तासीर ठंडी होती है. यह गर्मी के मौसम में शरीर को ठंडक और ताजगी देने के लिए फायदेमंद होता है, लेकिन सर्दियों में भी नींबू को गर्म पानी में डालकर पिया जा सकता है.

नींबू पानी किन लोगों को नहीं पीना चाहिए?

जिन लोगों को एसिडिटी, पेट में अल्सर या कम ब्लड प्रेशर की समस्या है, उन्हें नींबू पानी नहीं पीना चाहिए. इसके अलावा सिट्रस फलों से एलर्जी वाले लोग, दांतों की समस्याओं से ग्रस्त लोगों को भी इससे बचना चाहिए.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

