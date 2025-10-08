खर्राटों ने नींद कर रखी है खराब, डॉक्टर हंसाजी ने बताएं ऐसे नुस्खे हमेशा के लिए दूर हो जाएगी ये परेशानी

Kharate Kaise Roke: कई लोग जैसे ही सोते हैं उनके खर्राटे बजने लगते हैं, हालांकि सोने वाले व्यक्ति को समझ नहीं आता है कि वो खर्राटे ले रहा है क्योंकि वो इतनी गहरी नींद में होता है. वैसे तो खर्राटे लेना आम बात मानी जाती है लेकिन अगर कोई हर रोज खर्राटे लेता है तो वो किसी बीमारी का संकेत हो सकते हैं. डॉक्टर हंसाजी ने बताया खर्राटे आने के कारण और इनसे छुटकारा पाने के उपाय.

खर्राटे क्यों आते हैं (Snoring Cause)

कई बार खर्राटे आने की वजह एल्कोहल का सेवन, नाक का बंद होना, स्लीप ऐपनिया या दिन भर की थकान की वजह से भी खर्राटे आ सकते हैं.

अगर आफ भी इस प्रॉबल्म से जूझ रहे हैं तो डॉक्टर ने बताए कुछ ऐसे सिंपल और जबरदस्त घरेलू उपाय जो इनको दूर करने में मदद कर सकते हैं.

खर्राटों से राहत पाने के लिए क्या करें (Snoring Treatment)

ये भी पढ़ें: कफ सीरप का कहर! तेलंगाना में दो और कफ सिरप पर बैन, जानिए कौन से हैं ये

सोने का तरीका बदलें

हमेशा अपने लेफ्ट या राइट साइड करवट ले कर ही सोएं, पीठ के बल सोने से बचें. सोने से लगभग 10 मिनट पहले शवासन करें. ऐसा करने से नींद और अच्छी आएगी.

सिर थोड़ा ऊंचा रखें

तकिया को या फिर तौलिए को रोल कर के लगभग 4 इंच ऊपर अपना सर रखें. इससे एयरवेस खुली रहेंगी और खर्राटे कम होंगे.

अरोमाथेरेपि ट्राई करें

नीलगिरी का तेल या फिर लैवेंडर ऑयल की कुछ बूंदे गर्म पानी में डालकर स्टीम लें, या फिर तेल को डॉयरेक्टली लगाएं. ये तेल नाक की सूजन को कम करने में मदद करता है और नींद आने में भी मदद करता है.

अच्छी नींद लेना जरूरी

खर्राटों से राहत पाने के लिए आपको अच्छी नींद लेना जरूरी है. सोने से पहले अपने दिमाग और शरीर को शांत रखें.

Gurudev Sri Sri Ravi Shankar on NDTV: Stress, Anxiety, से लेकर Relationship, Spirituality तक हर बात

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)