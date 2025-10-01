सोने से पहले कर लिया ये काम तो रातभर नहीं आएंगे खर्राटे, आज ही आजमाकर देख लें डॉक्टर की बताई खास ट्रिक

How to Stop Snoring: सोते समय खर्राटे आना एक ऐसी समस्या है, जो न केवल आपकी नींद को खराब करती है बल्कि आपके पार्टनर या परिवार के लिए भी परेशानी बन जाती है. कई बार खर्राटे लेना नींद में सांस की दिक्कत (Sleep Apnea) जैसी गंभीर स्थिति का संकेत भी हो सकता है. हालांकि, एक अच्छी बात यह है कि कुछ आसान एक्सरसाइज और आदतों में बदलाव से इसे काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है. इसी कड़ी में नेचुरोपैथी डॉक्टर और रिसर्चर जेनिन बॉवरिंग ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में डॉक्टर ने 5 आसान एक्सरसाइज बताई हैं, जो खर्राटों को कम करने में मददगार हो सकती हैं. आइए जानते हैं इनके बारे में-

सोने से पहले कर लें ये एक्सरसाइज

सबसे पहले अपनी जीभ की टिप को ऊपर के दांतों के पीछे लगाइए और धीरे-धीरे जीभ को तालु (Mouth Roof) पर स्लाइड करते हुए पीछे ले जाइए. इसे 5 बार दोहराइए. इससे जीभ और तालु की मसल्स मजबूत होती हैं और नींद के दौरान जीभ सही जगह पर रहती है.

जीभ को तालु से चिपकाकर 'क्लिक' जैसी आवाज निकालें. इसे लगातार 10 बार करें. डॉक्टर बताती हैं, यह एक्सरसाइज भी जीभ और मुंह की मांसपेशियों को मजबूत करती है, जिससे सोते समय मुंह खुला रहने की संभावना कम होती है और खर्राटे कम आते हैं.

म्यूइंग एक खास तकनीक है जिसमें जीभ को पूरे तालु पर लगाकर हल्का प्रेशर देना होता है. इसे 10 सेकंड तक होल्ड करें और 5 बार दोहराएं. यह न सिर्फ खर्राटों को कंट्रोल करने में मदद करता है बल्कि चेहरे की शेप और जॉ लाइन के लिए भी अच्छा माना जाता है.

A, E, I, O, U इन स्वरों को जोर से और स्पष्ट बोलें. डॉक्टर जेनिन के मुताबिक, बार-बार दोहराने से गले और मुंह की मसल्स एक्टिव होती हैं, जिससे सांस की नली खुली रहती है और खर्राटे कम आते हैं.

इन सब से अलग डॉक्टर कहती हैं, अगर आपको गाना गाने का शौक है, तो यह आपके लिए बेस्ट टिप है. गाना गाने से मुंह और गले की मसल्स मजबूत होती हैं और उनकी लचीलापन बढ़ता है. इससे सांस लेने का रास्ता खुला रहता है और खर्राटे काफी हद तक कम हो जाते हैं.

नेचुरोपैथी डॉक्टर के मुताबिक, इन आसान एक्सरसाइज को रोजाना कुछ मिनट करने से खर्राटों में काफी सुधार आ सकता है. सबसे अच्छी बात यह है कि इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और आप इन्हें घर पर ही आसानी से कर सकते हैं. हालांकि, अगर समस्या लंबे समय तक बनी रहती है या बहुत ज्यादा है, तो डॉक्टर से सलाह जरूर लें.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.