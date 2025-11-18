Dhurandhar Box Office Collection: 250 करोड़ कमाने के बावजूद रणवीर सिंह की 'धुरंधर' कहलाएगी फ्लॉप, हिट होने के लिए कमाने होंगे इतने करोड़

Dhurandhar Box Office Collection: बॉलीवुड के एनर्जी किंग रणवीर सिंह की अपकमिंग फिल्म 'धुरंधर' दर्शकों में जोश भर रही है. आदित्य धर के निर्देशन में बनी यह स्पाई थ्रिलर 5 दिसंबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. ट्रेलर 18 नवंबर को लॉन्च हो चुका है, जिसमें रणवीर का इंटेंस एक्शन अवतार देखकर फैंस दीवाने हो गए हैं. लेकिन इस फिल्म की असली हाइलाइट है इसका मासिव बजट है, जो बॉलीवुड के महंगे प्रोजेक्ट्स में शुमार हो गया है. ऐसे में देखा जाएगा तो रणवीर सिंह की यह फिल्म 250 करोड़ रुपये कमाने के बावजूद हिट नहीं कहलाएगी.
ये भी पढ़ें: हनी रोज है इस एक्ट्रेस का नाम, 6 दिसंबर को करेगी रणवीर सिंह की नींद हराम, देखें फिल्म का धांसू ट्रेलर
कितना है 'धुरंधर' का बजट
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 'धुरंधर' का कुल बजट करीब 280 करोड़ रुपये है. इसमें से 250 करोड़ निर्माण पर खर्च हुए हैं, जबकि 30 करोड़ प्रमोशन और मार्केटिंग पर लगे हैं. 'धुरंधर' का निर्देशन उरी' जैसी हिट फिल्म बनाने वाले आदित्य धर कर रहे हैं. रियल-लाइफ इवेंट्स से प्रेरित यह स्टोरी एक सीक्रेट एजेंट के दशकों लंबी मिशन पर आधारित है, जिसमें हाई-ऑक्टेन एक्शन, रोमांस और सस्पेंस का तड़का है.
'धुरंधर' को हिट होने के लिए कमाने होंगे कितने करोड़
बताया जा रहा है कि 'धुरंधर' के बजट का बड़ा हिस्सा स्टारकास्ट की फीस पर गया है. रणवीर सिंह ने अपने रोल के लिए 50 करोड़ रुपये चार्ज किए हैं. वहीं संजय दत्त ने 10 करोड़ लिए, आर माधवन को 9 करोड़, अर्जुन रामपाल और अक्षय खन्ना ने 3-3 करोड़ रुपये चार्ज किए हैं. वहीं सारा अर्जुन को 50 लाख का भुगतान हुआ. कुल मिलाकर, कास्ट की फीस अकेले 75 करोड़ से ऊपर पहुंच गई, जो बजट का 27 प्रतिशत है. हालांकि फीस और बजट को लेकर किसी भी तरह की आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है. ऐसे में देखा जाए की रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' को बॉक्स ऑफिस पर करीब 500 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई करनी होगी, जिसके बाद यह फिल्म हिट कहलाएगी.
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं