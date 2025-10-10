विज्ञापन

हिना खान ने शेयर की पहले करवा चौथ पर फोटो, मेहंदी संग दिखाया पति का प्यार

टीवी एक्ट्रेस हिना खान ने पति रॉकी जायसवाल के साथ पहले करवा चौथ सेलिब्रेशन की झलक फैंस को दिखाई है. 

हिना खान ने पहले करवाचौथ पर लगाई मेहंदी
नई दिल्ली:

करवा चौथ पर क्या खाएं या क्या नहीं हो या पूजा की सामग्री की जानकारी. और या फिर मेहंदी के नए नए डिजाइन. हर कोई गूगल पर सिर्फ यही चीज ढूंढ रहा है. लेकिन बात जब सेलेब्स की आती है तो वह कुछ नया ही फैंस को दिखाते हैं. इसी बीच पति रॉकी जायसवाल के साथ पहला करवा चौथ मना रहीं टीवी एक्ट्रेस हिना खान ने भी अपने खास मेहंदी डिजाइन की झलक फैंस को दिखाई है, जिसमें वह पति रॉकी का प्यार भी फैंस को दिखाती हुई नजर आ रही हैं. तस्वीर को फैंस काफी पसंद कर रहे हैं और रिएक्शन देते हुए नजर आ रहे हैं. 

पोस्ट में हिना खान शॉर्ट हेयर में चशमा लगाए सोफे पर बैठे अपना मेहंदी वाला हाथ दिखाती हुई नजर आ रही हैं. इस फोटो के साथ एक्ट्रेस ने लिखा, क्योंकि पहला हमेशा स्पेशल होता है. इसके साथ उन्होंने करवा चौथ वाइब्स हैशटैग शेयर किया है. इसके अलावा अन्य फोटो में हिना खान के पति ने HIRO(हिना और रॉकी के नाम के पहले दो अक्षर को जोड़कर) अपनी शादी की डेट 4.6.2025 लिखा है. 

इससे पहले हिना खान ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें वह अपनी टीम के साथ सोशल मीडिया ट्रेंडिंग सॉन्ग 'दीवाने तो दीवाने हैं' पर मजेदार रील बनाती नजर आई थीं.

वीडियो में हिना मेकअप रूम में बैठकर अपनी टीम के साथ मिलकर शानदार एक्सप्रेशंस के साथ लिप-सिंक करती दिख रही हैं. हिना ने वीडियो के साथ एक मजेदार कैप्शन भी लिखा, जिसमें उन्होंने अपनी टीम की मस्ती और पागलपन को बयां किया. उन्होंने लिखा, "क्योंकि हम सब बहुत पागल हैं, टीम हिना खान आपके लिए. हम सब एक तस्वीर में नहीं आ पाए."

गौरतलब है कि 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' जैसे धारावाहिक से मशहूर हुईं एक्ट्रेस 'कसौटी जिंदगी की' और 'नागिन' जैसे कई मशहूर टेलीविजन शोज में नजर आ चुकी हैं. हिना खान ने 2020 में फिल्म 'हैक्ड' से बॉलीवुड में अपने अभिनय करियर की शुरुआत की. अभिनेत्री वेब सीरीज 'डैमेज्ड 2' के साथ ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी अपनी पहचान बना चुकी है. 

