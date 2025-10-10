विज्ञापन
विशेष लिंक

Karwa Chauth 2025: करवा चौथ का व्रत खोलने के बाद न करें ये गलतियां, सेहत पर पड़ सकती हैं भारी

Karwa Chauth Fast: एकदम से अधिक मात्रा में खाना खाने से बचें. ज्यादा खाना खाने से पेट फूल सकता है. वहीं व्रत खोलने के बाद हल्का भोजन करने से नींद अच्छी आती है. साथ ही पेट में भारीपन भी महसूस नहीं होगा.

Read Time: 2 mins
Share
Karwa Chauth 2025: करवा चौथ का व्रत खोलने के बाद न करें ये गलतियां, सेहत पर पड़ सकती हैं भारी
Karwa Chauth Fast: व्रत खोलने के बाद खाली पेट चाय या कॉफी पीने से भी बचें.

Karwa Chauth Fast: करवा चौथ एक महत्वपूर्ण व्रत है, जो हर साल आता है. महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और अच्छे जीवन के लिए ये व्रत रखती हैं. ये एक निर्जला उपवास होता है और रात को चांद देखकर इसे खोला जाता है. व्रत खोलने के बाद कुछ ऐसी बातें होती हैं, जिनका ध्यान जरूर रखना चाहिए. नीचे बताई गई बातों को नजरअंदाज करने से आपकी सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है.

भारी भोजन करना

व्रत खोलने के बाद एकदम से भारी या तला-भुना भोजन करने से पेट पर बुरा असर पड़ सकता है. इसलिए व्रत खोलने के बाद आप रात को हल्का भोजन ही करें. भारी चीज खाने से बचें.

संतुलन खाना खाएं

एकदम से अधिक मात्रा में खाना खाने से बचें. ज्यादा खाना खाने से पेट फूल सकता है. वहीं व्रत खोलने के बाद हल्का भोजन करने से नींद अच्छी आती है. साथ ही पेट में भारीपन भी महसूस नहीं होगा.

अधिक मीठा

कई लोग व्रत खोलते ही खाली पेट अत्यधिक मीठे व्यंजन खाना शुरू कर देते हैं. ऐसा करने से शुगर का लेवल शरीर में एकदम से बढ़ जाता है. करवा चौथ का व्रत खोलने के बाद असंतुलन भोजन करने से बचें. 

चाय या कॉफी न पीएं

व्रत खोलने के बाद आप खाली पेट चाय या कॉफी पीने से भी बचें. इन्हें पीने से गैस हो सकती है और पेट भरा हुआ लग सकता है.

व्रत के बाद क्या करें

व्रत खोलते ही सबसे पहले पानी पीएं. उसके बाद ही खाना खाएं. साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि अधिक मात्रा में खाना न लें. रात को केवल हल्का भोजन ही करें. आप चाहें तो फल का सेवन भी कर सकते हैं.

यह भी पढ़ें- भारत में लाइफस्टाइल बन रही अंधेपन की वजह! कहीं आपकी आदतें आंखों को बीमार तो नहीं कर रहीं?

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Karwa Chauth First, Karwa Chauth 2025, Karwa Chauth Mistakes, Karwa Chauth Fast
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com