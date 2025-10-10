करवा चौथ का व्रत खोलने के बाद क्या खाना चाहिए?

Food To Eat After Karwa Chauth Vrat: करवा चौथ वाले दिन विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुख-समृद्धि की कामना करते हुए पूरा दिन निर्जल व्रत रखती हैं और चांद निकलने के बाद ही जल ग्रहण करती हैं. ऐसे में पूरा दिन बिना पानी और भोजन के रहना शरीर के लिए काफी चुनौतीपूर्ण भी हो जाता है और पूजा के बाद व्रत खोला जाता है, तो उस समय शरीर को ऊर्जा और पोषण की सबसे ज्यादा जरूरत होती है. ऐसे में अगर आप इस समय तली-भुनी या भारी चीजों का सेवन कर लेते हैं तो पेट में जलन, गैस, या कमजोरी जैसी दिक्कतें का सामना करना पड़ सकता है. इसलिए जरूरी है कि व्रत खोलने के बाद अपने खान-पान पर ध्यान दिया जाए. यहां जानें व्रत खोलने के बाद क्या खाया जा सकता है.

करवा चौथ व्रत के बाद हमें क्या खाना चाहिए? | What Can We Eat After Karwa Chauth Fast

नारियल पानी: शरीर में पानी की कमी को पूरा करने और डिहाइड्रेशन से दूर रहने के लिए व्रत खोलते ही एक गिलास गुनगुना पानी या नारियल पानी पीना पिएं. इससे शरीर हाइड्रेटेड बना रहेगा.

हल्का खाना खाएं: व्रत के बाद हल्का खाना जैसे मूंग दाल खिचड़ी, दलिया या उपमा जैसी चीजों का सेवन करें. इन्हें खाने से पेट पर ज्यादा दवाब नहीं पड़ेगा और धीरे-धीरे एनर्जी मिलेगी. इनका स्वाद बढ़ाने के लिए आप इनमें थोड़ा घी डाल सकते हैं.

सूप पिएं: आप चाहें तो पेट को ठीक रखने के लिए सब्जियों से बने सूप का भी सेवन कर सकते हैं. सूप न केवल शरीर को गर्म रखेगा, बल्कि पाचन और इम्यूनिटी को भी मजबूत बनाने में मदद कर सकता है.

फल खाएं: पूरे दिन भूखे रहने के बाद शरीर को विटामिन और मिनरल्स की जरूरत होती है. इसलिए सेब, केला, पपीता या अनार जैसे का सेवन शरीर के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है. ये शरीर को तुरंत एनर्जी देंगे और पेट को ठीक रखने में मदद करेंगे.

