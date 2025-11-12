विज्ञापन
विशेष लिंक

कमजोर हड्डियां और जोड़ों का दर्द? हरसिंगार का पत्ता है रामबाण इलाज! आचार्य बालकृष्ण ने बताया इस्तेमाल करने का तरीका

Natural Remedy For Weak Bones: जोड़ों के दर्द और हड्डियों की कमजोरी से राहत पाने के लिए आयुर्वेदिक नुस्खे काफी कारगर साबित हो सकते हैं. अगर आप नेचुरल तरीके से जोड़ों के दर्द और हड्डियों की कमजोरी से परेशानी को दूर करना चाहते हैं तो यहां एक रामबाण घरेलू नुस्खा है.

Read Time: 4 mins
Share
कमजोर हड्डियां और जोड़ों का दर्द? हरसिंगार का पत्ता है रामबाण इलाज! आचार्य बालकृष्ण ने बताया इस्तेमाल करने का तरीका
Harsingar Leaves Benefits: जोड़ों और हड्डियों की मजबूती के लिए आयुर्वेदिक नुस्खे कारगर हैं.

Harsingar for Bone Health: आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में हड्डियों का कमजोर होना और जोड़ों में दर्द आम समस्या बन गई है. उम्र बढ़ने के साथ-साथ शरीर की ताकत कम होती जाती है, लेकिन अब ये परेशानी युवाओं में भी देखने को मिल रही है. उठना-बैठना, चलना-फिरना तक मुश्किल हो जाता है. दवाइयों का सहारा तो लोग लेते हैं, लेकिन उनका असर सीमित होता है और कई बार साइड इफेक्ट्स भी होते हैं. ऐसे में आयुर्वेदिक नुस्खे काफी कारगर साबित हो सकते हैं. अगर आप नेचुरल तरीके से जोड़ों के दर्द और हड्डियों की कमजोरी से परेशानी को दूर करना चाहते हैं तो यहां एक रामबाण घरेलू नुस्खा है.

आयुर्वेद की दुनिया से एक चमत्कारी पत्ता सामने आया है हरसिंगार का पत्ता, जिसे पारिजात भी कहा जाता है. आचार्य बालकृष्ण ने हाल ही में बताया कि हरसिंगार के पत्तों का पानी (Harsingar leaves water) पीने से हड्डियों की कमजोरी और जोड़ों के दर्द में जबरदस्त राहत मिलती है. यह एक ऐसा घरेलू उपाय है जो न सिर्फ असरदार है बल्कि पूरी तरह से प्राकृतिक भी है. आइए जानते हैं हरसिंगार कैसे जोड़ों के दर्द और हड्डियों की कमजोर का इलाज कर सकता है?

ये भी पढ़ें: पेट के डॉक्टर ने बताई सीने की जलन के लिए सबसे अच्छी और सबसे खराब ड्रिंक्स की लिस्ट, यहां पढ़ें

हरसिंगार क्या है? (What is Harsingar?)

हरसिंगार एक औषधीय पौधा है, जिसके फूल रात में खिलते हैं और सुबह झड़ जाते हैं. इसके पत्तों में एंटी-इंफ्लेमेटरी, एंटी-ऑक्सीडेंट और पेन रिलीविंग गुण पाए जाते हैं. आयुर्वेद में इसे वात रोग, गठिया, संधि दर्द और हड्डियों की कमजोरी के इलाज में उपयोग किया जाता है.

हरसिंगार के पत्तों का पानी पीने के फायदे | Benefits of Drinking Water of Harsingar Leaves

जोड़ों के दर्द में राहत: अगर आप जोड़ों के दर्द से परेशान हैं और इससे राहत पाना चाहते हैं, तो इसके पत्तों में सूजन कम करने वाले तत्व होते हैं जो जोड़ों के दर्द को कम करते हैं.

हड्डियों को मजबूती: जब हड्डियों को मजबूत करने की बात आती है तो आयुर्वेद में कई जड़ी-बूटियां कारगर हैं. नियमित सेवन से कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बेहतर होता है, जिससे हड्डियां मजबूत बनती हैं.

गठिया और वात रोग में असरदार: आयुर्वेद में इसे वातशामक माना गया है, जो गठिया जैसी बीमारियों में राहत देने का काम करता है.

नींद में सुधार: अगर आप इन पत्तों का पानी पीते हैं, तो दर्द कम होने से नींद अच्छी आती है, जिससे शरीर जल्दी रिकवर करता है. 

घर पर हरसिंगार का पानी कैसे बनाएं?

  • हरसिंगार के ताजे पत्ते – 5 से 7 लें. सबसे पहले हरसिंगार के पत्तों को अच्छे से धो लें ताकि मिट्टी या धूल हट जाए.
  • अब एक पैन में 2 कप पानी लें और उसमें ये पत्ते डाल दें.
  • पानी को धीमी आंच पर 10–15 मिनट तक उबालें जब तक पानी हल्का हरा न हो जाए.
  • गैस बंद करके पानी को छान लें और गुनगुना होने पर खाली पेट सुबह-सुबह पी लें.

इन बातों का रखें ख्याल:

  • हरसिंगार का पानी रोजाना ताजे पत्तों से ही बनाएं.
  • गर्भवती महिलाएं या कोई गंभीर बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति इसे लेने से पहले डॉक्टर की सलाह लें.
  • इसे लगातार 15–20 दिन तक लें, फिर 1 हफ्ते का ब्रेक लें.

हरसिंगार का पत्ता एक ऐसा देसी नुस्खा है जो आपकी हड्डियों और जोड़ों को फिर से ताकतवर बना सकता है. जब दवाइयों से राहत न मिले, तो प्रकृति की गोद में छुपे इस चमत्कारी उपाय को जरूर आजमाएं.

Asthma Treatment | अस्थमा: लक्षण, कारण, इलाज | Asthma/Dama ke Lakshan, Ilaj

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Harsingar Leaves, Joint Pain, Harsingar For Bone Health, Natural Remedy For Weak Bones, Acharya Balkrishna Harsingar Benefits
Get App for Better Experience
Install Now