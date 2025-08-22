आपको भी नहीं लगती है भूख तो करें ये योगासन, पाचन दुरूस्त रखने के साथ ही भूख को बढ़ाएगा

भूख न लगना या कम लगना एक आम समस्या है जो कई कारणों से हो सकती है, जैसे तनाव, खराब पाचन या शारीरिक गतिविधि की कमी. अगर आप इस समस्या से जूझ रहे हैं, तो योग एक प्राकृतिक और प्रभावी तरीका हो सकता है जिससे आपकी भूख को बढ़ाया जा सके. योग शरीर में रक्त संचार को बेहतर बनाता है, पाचन क्रिया को उत्तेजित करता है और मन को शांत रखता है. आइए, कुछ ऐसे योगासनों के बारे में जानते हैं जो भूख बढ़ाने में मदद कर सकते हैं.

धनुरासन

आयुष मंत्रालय के मुताबिक, धनुरासन पाचन तंत्र को मजबूत करता है, जिससे कब्ज जैसी समस्याएं दूर होती हैं. यह उन ग्रंथियों के कार्य को बेहतर करता है जो हार्मोन संतुलन में मदद करते हैं. यही नहीं, धनुरासन कोर मांसपेशियों को मजबूत करता है और शरीर में ऊर्जा का स्तर बढ़ाता है. इससे तनाव और थकान कम होता है और भूख बढ़ाने में मदद मिलती है.

वज्रासन

मंत्रालय के अनुसार, यह एक ऐसी सरल योग मुद्रा है जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बना सकती है. नियमित अभ्यास से आप न केवल पाचन तंत्र को मजबूत कर सकते हैं, बल्कि अपने मन को शांत और ऊर्जावान भी बना सकते हैं. योग एक्सपर्ट बताते हैं कि इस आसन को करने से भूख बढ़ने में मदद मिलती है.

पवनमुक्तासन

यदि आप अपनी रोजाना की दिनचर्या में कब्ज, गैस, और एसिडिटी की परेशानी से जूझ रहे हैं और तमाम कोशिशों के बावजूद भी इन परेशानियों से छुटकारा पाने में विफल हो रहे हैं, तो आप ‘पवनमुक्तासन' आसन करना शुरू करें. अगर नियमित रूप से पवनमुक्तासन योग किया जाए, तो पाचनतंत्र मजबूत बनता है और गैस, कब्ज, और एसिडिटी की समस्या से छुटकारा मिलता है.

ये भी पढ़ें: सुबह उठते ही गुनगुने पानी के साथ पी लीजिए ये एक चीज, फौरन भागेंगे टॉयलेट पेट हो जाएगा बिल्कुल साफ

हलासन

यह आसन पेट के अंगों को उत्तेजित करता है और पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है. यह थायराइड ग्रंथि को भी सक्रिय करता है, जिससे मेटाबॉलिज्म बेहतर होता है.

सर्वांगासन

सर्वांगासन पाचन से जुड़ी कई समस्याओं को दूर करने में मददगार है. यह मस्तिष्क में रक्त संचार (ब्लड सर्कुलेशन) को बेहतर बनाता है, जिससे शरीर के सभी अंगों तक पर्याप्त मात्रा में रक्त पहुँच पाता है. इस आसन को करने से भूख न लगने की समस्या भी दूर होती है.

यदि आपको कोई गंभीर स्वास्थ्य समस्या है, तो योग शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर या एक योग्य योग प्रशिक्षक से सलाह जरूर लें.

How to Manage Your Mental Health: Stress, Anxiety, से लेकर Relationship, Parenting तक हर जरूरी बात

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)