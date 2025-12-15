30 दिनों तक रोज ग्रीन टी पीने से क्या होता है? जानें 1 दिन में कितनी ग्रीन टी पीनी चाहिए

Green Tea Benefits: ग्रीन टी को सेहत के लिए सबसे हेल्दी ड्रिंक्स में से एक माना जाता है. इसमें बॉडी के लिए जरूरी कई पोषक तत्व अच्छी मात्रा में होते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर आप रोज ग्रीन टी पीना शुरू कर दें, तो इससे आपकी बॉडी पर कैसा असर होगा? अगर नहीं, तो यहां हम आपको इसी बारे में बता रहे हैं. आइए जानते हैं ग्रीन टी किस तरह आपको फायदा पहुंचा सकती है. साथ ही जानेंगे एक दिन में कितनी ग्रीन टी पीनी चाहिए और इस दौरान किन बातों को ध्यान में रखना जरूरी है.

रोज ग्रीन टी पीने से क्या होता है?

हेल्थलाइन की एक रिपोर्ट के मुताबिक, ग्रीन टी में कैटेचिन नाम के एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, खासकर EGCG. ये शरीर में सेल्स को नुकसान से बचाने में मदद करते हैं और इंफ्लेमेशन को कम कर सकते हैं. इसके अलावा ये एंटीऑक्सीडेंट्स फ्री रेडिकल्स के असर को कम कर स्किन को भी हेल्दी और यंग बनाए रखते हैं.

ग्रीन टी में थोड़ी मात्रा में कैफीन और L-theanine होता है. ये मिलकर ध्यान, मूड और ब्रेन फंक्शन को बेहतर कर सकते हैं. रोज पीने से फोकस थोड़ा बेहतर महसूस हो सकता है.

ग्रीन टी मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करती है, खासकर अगर आप रोज एक्सरसाइज के साथ ग्रीन टी पीते हैं, तो इससे आपको तेजी से फैट बर्न करने में मदद मिल सकती है.

कुछ रिसर्च बताती हैं कि ग्रीन टी ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल जैसे हार्ट डिजीज के रिस्क फैक्टर्स को भी बेहतर कर सकती है. ऐसे में आप अपने दिल की सेहत का ख्याल रखने के लिए रोज ग्रीन टी पी सकते हैं.

इस तरह रोज ग्रीन टी का सेवन आपके लिए फायदेमंद हो सकता है. इन तमाम फायदों को पाने के लिए आप भी ग्रीन टी को अपनी डेली डाइट में शामिल कर सकते हैं.

हेल्थलाइन की रिपोर्ट के मुताबिक, आमतौर पर 1 दिन में 1 से 2 कप ग्रीन टी पीना सुरक्षित और फायदेमंद माना जाता है. इससे ज्यादा मात्रा में ग्रीन टी पीने से बचें. इसके साथ ही समय पर भी ध्यान दें. अगर आपको पाचन संबंधी समस्याएं रहती हैं, खासकर एसिडिटी परेशान करती है, तो खाली पेट ग्रीन टी पीने से बचें. देर रात ग्रीन टी पीने से नींद पर असर पड़ सकता है. ऐसे में आप दिन में लंच के बाद ग्रीन टी का सेवन कर सकते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

