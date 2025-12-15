फॉग और स्मॉग का दिल्ली पर डबल अटैक, AQI पहुंचा 500, अक्षरधाम और इंडिया गेट हुए 'गुम'

अशोक विहार 500, रोहिणी 500, जहांगीर पुरी 500 और वजीरपुर 500... दिल्‍ली में एक्‍यूआई लेवल का ये स्‍तर डरा रहा है. ये बेहद गंभीर स्थिति है. दिल्‍ली में जैसे-जैसे ठंड बढ़ रही है, वैसे-वैसे वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) लेवल में भी इजाफा हो रहा है. दिल्‍ली स्‍मॉग की चादर से ढक गया है. विजिबिलिटी 3 मीटर से भी कम है. दिल्‍ली में सोमवार को सुबह 6 बजे कई इलाकों में एक्‍यूआई लेवल 500 तक पहुंच गया है. देश की राजधानी में आज सुबह औसत एक्‍यूआई 456 दर्ज किया गया, जो बेहद गंभीर स्थिति है. ऐसे में लोगों का खुले में सांस लेना मुश्किल हो रहा है. आंखों में जलन और सिर में दर्द से लोग परेशान नजर आ रहे हैं. दिल्‍ली में ग्रैप-4 लागू है, लेकिन इसके बावजूद हालात कंट्रोल में नहीं आ रहे हैं.

#WATCH | A thick layer of smog engulfs the National Capital. Visuals from the Barapullah flyover. AQI here is 433, categorised as 'severe' as per the Central Pollution Control Board (CPCB) pic.twitter.com/3FX7wR5LQx — ANI (@ANI) December 15, 2025

दिल्‍ली में AQI 500 के पार

दिल्‍ली की स्थिति इस समय किसी 'गैस चैंबर' से कम नहीं है. हवा की रफ्तार बेहद कम है और एक्‍यूआई लेवल कई इलाकों में 500 के पार पहुंच गया है. अशोक विहार, रोहिणी, जहांगीरपुरी और वजीरपुर में एक्‍यूआई लेवल 500 तक पहुंच गया है. इसके अलावा लगभग पूरी दिल्‍ली में एक्‍यूआई लेवल 400 से ऊपर पहुंच गया है. ये स्थिति ऐसी है, जिसमें लोग घरों में भी जहरीली हवा का शिकार हो सकते हैं. दिल्‍ली में आज सुबह 6 बजे आनंद विहार में एक्‍यूआई लेवल 493,नेहरू नगर में 489, ओखला में 483, आरके पुरम में 483 और विवेक बिहार में 493 दर्ज किया गया है.

मौसम की दोहरी मार झेल रहे दिल्‍ली वाले

दिल्‍ली वाले इस समय मौसम की दोहरी मार झेल रहे हैं. घने कोहरे के साथ स्‍मॉग का सामना दिल्‍लीवालों को करना पड़ रहा है. दिल्‍ली में आज हालात ये हैं कि 3 मीटर दूर भी कुछ नजर नहीं आ रहा है. ऐसे में सड़कों पर गाडि़यां रेंगती हुई नजर आ रही हैं. पिछले 2 दिनों से दिल्‍ली में कुछ ऐसे ही हालात देखने को मिल रहे हैं. रविवार को सीपीसीबी के समीर ऐप के अनुसार, शाम चार बजे तक दिल्ली के 39 सक्रिय वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्रों में से 38 में प्रदूषण का ‘गंभीर' स्तर दर्ज हुआ, जबकि केवल शादीपुर में ही यह ‘बहुत खराब' श्रेणी में रहा. रोहिणी में भी दिन के दौरान एक्यूआई का स्तर 500 तक पहुंच गया, जबकि अशोक विहार, जहांगीरपुरी और मुंडका में एक्यूआई का स्तर 499 दर्ज किया गया. राजधानी में घना कोहरा छा गया और एक्यूआई एक दिन पहले के 432 से बढ़कर रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया. ऐसा अप्रैल 2015 में एक्यूआई निगरानी प्रणाली शुरू होने के बाद हुआ है.

डॉक्‍टर्स ने चेताया, घर से बाहर टहलने न निकलें

स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने प्रदूषित हवा के लंबे समय तक संपर्क में रहने के कारण लोगों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरों की चेतावनी दी है. स्वास्थ्य विशेषज्ञ शीला यादव ने कहा कि एक्यूआई का स्तर 300 और 400 के बीच रहने तथा कभी-कभी 450 के पार पहुंचने के कारण लोगों को खासकर सुबह के समय बाहर टहलने या व्यायाम करने से बचना चाहिए. उन्होंने कहा कि शारीरिक गतिविधि को बंद नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन इसे घर के अंदर ही करना चाहिए, क्योंकि प्रदूषित हवा के संपर्क में आने से पीएम2.5 जैसे महीन कण फेफड़ों में गहराई तक प्रवेश कर सकते हैं. यादव ने लोगों को सलाह दी कि वे केवल आवश्यक होने पर ही बाहर निकलें. उन्होंने जोर देकर कहा कि सांस लेने वाली गतिविधियों से बचें और शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करने के लिए स्वस्थ आहार, पर्याप्त मात्रा में पानी पीने और मौसमी फलों का सेवन करें.

दिल्‍ली में कब सुधरेंगे हालात?

मौसम विभाग ने रविवार को ही दिल्‍ली में सोमवार को घना कोहरा छाने की चेतावनी दे दी थी. आज अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान आठ डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है. IMD के मुताबिक, दिल्‍ली में अगले 5 दिनों तक बारिश होने की कोई संभावना नहीं है. ऐसे में देश की राजधानी के हालात आने वाले कुछ दिनों में सुधरते हुए नजर नहीं आ रहे हैं. अगर दिल्‍ली में हवा की गति में कुछ इजाफा होता है या फिर बारिश होती है, तो एक्‍यूआई लेवल में कुछ सुधार हो सकता है. हालांकि, मौसम विभाग की मानें तो ऐसी संभावना बेहद कम है.

