ऑस्ट्रेलिया के हमलावर बाप-बेटे का कनेक्शन पाकिस्तान से निकला, जर्सी और हथियारों से मिला बड़ा सुराग

Australia Terrorist Attack: ऑस्ट्रेलिया में बोंडी बीच पर दो हमलावरों ने मिलकर उत्सव मना रहे यहूदियों पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर कम के कम 15 लोगों की जान ले ली. 42 लोगों घायल हैं और हॉस्पिटल में भर्ती हैं.

ऑस्ट्रेलिया के हमलावर बाप-बेटे का कनेक्शन पाकिस्तान से निकला, जर्सी और हथियारों से मिला बड़ा सुराग
Australia Terrorist Attack: ऑस्ट्रेलिया में बोंडी बीच पर आतंकी हमला
  • ऑस्ट्रेलिया के बोंडी बीच पर दो आतंकियों ने गोलीबारी कर कम से कम 15 लोगों की जान ली और 40 से अधिक घायल हुए
  • हमले के दौरान यहूदी समुदाय हनुक्का त्योहार मना रहा था. मरने वालों में 10 साल की बच्ची भी
  • हमलावर पिता-पुत्र थे. 50 साल के पिता साजिद को पुलिस ने मौके पर गोली मार दी. बेटा नवीद अकरम अस्पताल में भर्ती
ऑस्ट्रेलिया में सिडनी के बोंडी बीच पर रविवार, 14 दिसंबर को हुए आतंकी हमले ने पूरी दुनिया को दहला कर रख दिया है. दो आतंकियों ने अपनी गोलीबारी में कम से कम 15 लोगों की जान ले ली है और 40 से अधिक लोगों को घायल कर दिया है. पुलिसिया जांच में दोनों हमलावरों की पहचान बाप-बेटे के रूप में हुई है. दोनों आतंकियों पर जवाबी हमले में बाप की मौत हो गई है, जबकि गोली लगने के बाद बेटा गंभीर हालत में हॉस्पिटल में भर्ती है. इतना ही नहीं दोनों का पाकिस्तान कनेक्शन भी सामने आया है.

ऑस्ट्रेलिया में क्या हुआ?

ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में बोंडी बीच पर दो हमलावरों ने गोलीबारी कर दी. फायरिंग उस वक्त हुई, जब यहूदी समुदाय के लोग शाम को हनुक्का का जश्न मना रहे थे. हनुक्का यहूदियों के लिए रोशनी का त्योहार है, जिसे आठ दिनों तक मनाया जाता है. हमले में कम से कम 15 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें 10 साल की एक मासूम बच्ची भी शामिल है. मृतकों में सबसे बुजुर्ग 87 वर्ष का शख्स है.

अन्य 42 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिनमें दो पुलिस अधिकारी भी शामिल हैं. 50 साल के हमलावर पिता साजिद अकरम को घटनास्थल पर ही पुलिस ने गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया. 24 साल के आतंकी बेटे नवीद अकरम को भी गोली लगी और उसे गंभीर चोटों के कारण हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है. पुलिस ने कहा कि पिता के पास 6 लाइसेंसी हथियार हैं. पुलिस का मानना ​​है कि इन्हीं हथियारों का इस्तेमाल गोलीबारी में किया गया था.

मौके से सामने आए वीडियो के मुताबिक काले कपड़े में दोनों आतंकी आए और ताबड़तोड़ फायरिंग की. 12 से 50 राउंड फायरिंग की आवाजें सुनी गईं. पुलिस ने तुरंत ऑपरेशन शुरू कर दोनों को न्यूट्रलाइज कर दिया. सिडनी संडे मॉर्निंग हेराल्ड के अनुसार, एक हमलावर पुलिस की गोली का शिकार बना. जबकि, दूसरे हमलावर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. इलाके को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है. लोगों को शेल्टर लेने और क्षेत्र से दूर रहने की सलाह दी गई. हेलिकॉप्टर और एम्बुलेंस तैनात कर दिए गए हैं.

क्या दोनों का पाकिस्तान कनेक्शन था?

सीबीएस न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी खुफिया अधिकारियों को जांच के बारे में जानकारी मिली है कि कि दोनों हमलावर पाकिस्तानी नागरिक थे. नवीद अकरम के न्यू साउथ वेल्स ड्राइवर लाइसेंस की एक तस्वीर भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है.

सोशल मीडिया रिपोर्टों से पता चलता है कि 24 साल का नवीद अकरम मूल रूप से लाहौर, पाकिस्तान का रहने वाला है और सिडनी के अल-मुराद इंस्टीट्यूट में छात्र था. ऑनलाइन वायरल हो रहे लाइसेंस की तस्वीर में वह पाकिस्तान क्रिकेट जर्सी पहने नजर आ रहा है.

