ऑस्ट्रेलिया के हमलावर बाप-बेटे का कनेक्शन पाकिस्तान से निकला, जर्सी और हथियारों से मिला बड़ा सुराग

ऑस्ट्रेलिया में सिडनी के बोंडी बीच पर रविवार, 14 दिसंबर को हुए आतंकी हमले ने पूरी दुनिया को दहला कर रख दिया है. दो आतंकियों ने अपनी गोलीबारी में कम से कम 15 लोगों की जान ले ली है और 40 से अधिक लोगों को घायल कर दिया है. पुलिसिया जांच में दोनों हमलावरों की पहचान बाप-बेटे के रूप में हुई है. दोनों आतंकियों पर जवाबी हमले में बाप की मौत हो गई है, जबकि गोली लगने के बाद बेटा गंभीर हालत में हॉस्पिटल में भर्ती है. इतना ही नहीं दोनों का पाकिस्तान कनेक्शन भी सामने आया है.

ऑस्ट्रेलिया में क्या हुआ?

ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में बोंडी बीच पर दो हमलावरों ने गोलीबारी कर दी. फायरिंग उस वक्त हुई, जब यहूदी समुदाय के लोग शाम को हनुक्का का जश्न मना रहे थे. हनुक्का यहूदियों के लिए रोशनी का त्योहार है, जिसे आठ दिनों तक मनाया जाता है. हमले में कम से कम 15 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें 10 साल की एक मासूम बच्ची भी शामिल है. मृतकों में सबसे बुजुर्ग 87 वर्ष का शख्स है.

अन्य 42 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिनमें दो पुलिस अधिकारी भी शामिल हैं. 50 साल के हमलावर पिता साजिद अकरम को घटनास्थल पर ही पुलिस ने गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया. 24 साल के आतंकी बेटे नवीद अकरम को भी गोली लगी और उसे गंभीर चोटों के कारण हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है. पुलिस ने कहा कि पिता के पास 6 लाइसेंसी हथियार हैं. पुलिस का मानना ​​है कि इन्हीं हथियारों का इस्तेमाल गोलीबारी में किया गया था.

मौके से सामने आए वीडियो के मुताबिक काले कपड़े में दोनों आतंकी आए और ताबड़तोड़ फायरिंग की. 12 से 50 राउंड फायरिंग की आवाजें सुनी गईं. पुलिस ने तुरंत ऑपरेशन शुरू कर दोनों को न्यूट्रलाइज कर दिया. सिडनी संडे मॉर्निंग हेराल्ड के अनुसार, एक हमलावर पुलिस की गोली का शिकार बना. जबकि, दूसरे हमलावर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. इलाके को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है. लोगों को शेल्टर लेने और क्षेत्र से दूर रहने की सलाह दी गई. हेलिकॉप्टर और एम्बुलेंस तैनात कर दिए गए हैं.

क्या दोनों का पाकिस्तान कनेक्शन था?

सीबीएस न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी खुफिया अधिकारियों को जांच के बारे में जानकारी मिली है कि कि दोनों हमलावर पाकिस्तानी नागरिक थे. नवीद अकरम के न्यू साउथ वेल्स ड्राइवर लाइसेंस की एक तस्वीर भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है.

Among of 2 Terrorist, who carried out a mass shooting in Bondi beach Sydney, Australia, killing 10 innocent people



Naveed Akram from Pakistan. He's wearing Pakistan cricket jersey in the license picture.



Second guy also looks Paki. pic.twitter.com/AJwRJbLu3w — Global perspective (@Global__persp1) December 14, 2025

सोशल मीडिया रिपोर्टों से पता चलता है कि 24 साल का नवीद अकरम मूल रूप से लाहौर, पाकिस्तान का रहने वाला है और सिडनी के अल-मुराद इंस्टीट्यूट में छात्र था. ऑनलाइन वायरल हो रहे लाइसेंस की तस्वीर में वह पाकिस्तान क्रिकेट जर्सी पहने नजर आ रहा है.

