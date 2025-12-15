IND v SA, 3rd T20I: गौतम गंभीर की यह चालाकी पड़ी साउथ अफ्रीकी टीम पर भारी, लाइव मैच में अचानक बदल दी रणनीति

Gautam Gambhir's clever move Viral: भारत ने तीसरा टी-20 मैच 7 विकेट से जीत लिया. भारत की जीत में अर्शदीप सिंह की गेंदबाजी ने कमाल किया और 4 ओवर में 13 रन देकर दो विकेट लेने में सफल रहे. धर्मशाला में खेले गए इस मैच में भारतीय गेंदबाजों का जलवा देखने को मिला, अर्शदीप, हार्षित, वरुण और कुलदीप ने दो-दो विकेट लिए जिसके कारण साउथ अफ्रीकी टीम 117 रन बनाकर आउट हो गई. जिसके बाद भारत ने तीन विकेट खोकर लक्ष्य को 15.5 ओवर में हासिल कर लिया. अर्शदीप को उनकी शानदार गेंदबाजी के लिए प्लेयऱ ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया. भारत की इस जीत में कोच गौतम गंभीर की रणनीति भी सामने आई जिसने भारत को जीत दिलाई.

दरअसल, कोच गंभीर ने मास्टर स्ट्रोक खेला और बुमराह की जगह इलेवन में हर्षित राणा को इलेवन में शामिल किया. जिसका फायदा भारत को मिला, हर्षित ने दो विकेट मैच में लिए. हर्षित राणा ने मैच में 4 ओवर में 34 रन देकर दो विकेट लिए. इसके अलावा जब साउथ अफ्रीकी पारी का 19वें ओवर खत्म हुआ तो डगआउट में बैठे कोच गंभीर ने चालाकी दिखाई.

कोच गंभीर की ऱणनीति और बन गया काम

हुआ ये कि आखिरी ओवर कराने की जिम्मेदारी पहले हार्दिक पंड्या के पास थी. सूर्या अफ्रीकी पारी का अंत हार्दिक के ओवर से कराना चाहते थे लेकिन स्थिति को भांपने के तुरंत बाद कोच गंभीर ने बगल में बैठे फील्डिंग कोच टी. दिलीप को एक मैसेज दिया. जिसे लेकर टी. दिलीप संजू सैमसन के पास गए, फिर सैममन आखिरी ओवर के आगाज से ठीक पहले मैदान पर गए और सूर्या को गंभीर का मैसेज डिलिवर किया.

दरअसल, गंभीर ने मैसेज भेजा था कि आखिरी ओवर हार्दिक को न देकर कुलदीप यादव से कराएं, क्योंकि क्रीज पर दो नए बल्लेबाज हैं, उनके लिए कुलदीप की मिस्ट्री को भांप पाना मुश्किल होगा. यही सोचकर गंभीर ने सूर्या को यह मैसेज भेजा था.

इसके बाद सूर्या ने कुलदीप यादव से आखिरी ओवर कराया. कुलदीप ने फिर गंभीर के फैसले को सही साबित किया और आखिरी के दोनों विकेट एक ही ओवर में लेकर अफ्रीकी पारी को 117 रन पर रोक दिया. कुलदीप की फिरकी को साउथ अफ्रीकी के निचले क्रम के बल्लेबाज समझ नहीं पाए और आउट गए. आखिरी ओवर में केवल दो रन बने.

दरअसल, यदि हार्दिक गेंदबाजी करते तो शायद आखिरी के बल्लेबाज कुछ रन बना पाते क्योंकि तब तक पिच ने तेज गेंदबाजों को मदद पहुंचाना बंद कर दिया था और साथ ही बाद के ओवर में हार्दिक उतने ज्यादा प्रभावशाली नहीं होते हैं. यही कारण रहा कि गंभीर ने आखिरी ओवर की जिम्मेदारी कुलदीप को देने के लिए कहा. बता दें कि अब सीरीज में भारतीय टीम साउथ अफ्रीका से 2-1 से आगे है.