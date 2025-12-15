मेथी की कॉफी पीने से क्या फायदे होते हैं? जानिए यहां पर

Methi ki Coffee ke Fayde: अधिकतर भारतीयों की सुबह की शुरुआत चाय की प्याली से होती है. लोगों का मानन है कि चाय पीने से ताजगी आती है और बॉडी एक्टिव हो जाती है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह आदत सेहत के लिए काफी ज्यादा हानिकारक हो सकती है. सुबह खाली पेट चाय पीने से पाचन संबंधी समस्याएं, कमजोरी और हार्मोनल इंबैलेंस का खतरा बढ़ सकता है. ऐसे में सवाल उठता है कि सुबह चाय की जगह क्या बेहतर विकल्प हो सकता है? इसका जवाब है—मेथी की कॉफी. इसमें कैफीन नहीं होता लेकिन कॉफी जैसी सुगंध और स्वाद जरूर आता है. आज हम आपको मेथी की कॉफी के फायदे और बनाने का तरीका बताने जा रहे हैं. इसकी जानकारी आयुर्वेदाचार्य शैलेश ने फेसबुक पोस्ट के जरिए दी है.

मेथे के कॉफी के फायदे

मेथी की कॉफी पीने से पेट की गैस, एसिडिटी, कब्ज और अपच जैसी समस्याएं नहीं होती हैं. अगर आपको पाचन तंत्र से जुड़ी परेशानियां होती हैं तो आप रोजाना इसका सेवन कर सकते हैं.

मेथी में सॉल्युबल फाइबर होता है, जो ग्लूकोज के अवशोषण को धीमा करता है. डायबिटिज को कंट्रोल में रखने के लिए आप इस कॉफी का सेवन कर सकते हैं.

मेथी में मौजूद पोषक तत्व और एंटीऑक्सीडेंट LDL यानी बैड कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करते हैं जिससे हार्ट हेल्दी होता है और दिल की समस्याओं का खतरा कम हो जाता है.

मेथी की कॉफी पीने से शरीर का मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है और भूख भी कम लगती है. ऐसे में अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो मेथी की कॉफी पीना शुरू कर सकते हैं.

सर्दियों में ज्यादातर लोग सर्दी-खांसी, कफ, जुकाम से परेशान रहते हैं. इन मौसमी बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए आप मेथी की कॉफी पी सकते हैं.

मेथी की कॉफी बनाना बहुत ही ज्यादा आसान है. इसके लिए आप 1–2 चम्मच मेथी दाने को हल्की आंच पर भून लें जब तक महक न आने लगे और रंग गहरा न हो जाए. इन दानों को ठंडा करके दरदरा पीस लें. अब 1 कप पानी में 1 चम्मच पाउडर डालकर 5–7 मिनट उबालें और छानकर पी लें. स्वाद बढ़ाने के लिए इसमें आप दालचीनी, सौंफ या इलायची भी डाल सकते हैं.

